На Черниговщине "титушки" оставили на лице священника ПЦУ "следы Христовой любви"

Священника назначили настоятелем церкви, которая перешла в ПЦУ, но неизвестные не пускают его в храм

В селе Припутни Черниговской области неизвестные побили на входе в церковь священника ПЦУ.

Об этом пишет Новинарня.

Местная церковь, по решению суда, перешла из УПЦ МП в ПЦУ и священника Леонтия как раз назначили ее настоятелем.

Прибыв на место, чтобы отслужить богослужение, его побили неизвестные в присутствии священника из Московского патриархата.

"Не пускают меня в храм, который перерегистрирован на ПЦУ. У нас есть все документы, но в храм войти не можем... Следы их "любви Христовой" можете увидеть на моем лице", – говорит Леонтий.

Также священник рассказал, что провокации в селе начались еще 14 февраля.

"Собрались титушки, бритоголовые, московские попы со всех районов. Бесчинствовали в селе. Хотели спровоцировать нас, но мы не пошли на провокацию", – говорит он.

Полиция уже открыла уголовное дело по ч.1 ст. 125 УК (умышленное легкое телесное повреждение).

Злоумышленникам грозит либо штраф до 50 необлагаемых минимумов, либо общественные работы до 200 часов, либо же исправительные работы до одного года.

Также правоохранители, ввиду "общественного напряжения" в селе, приняла превентивные меры и не дала обостриться межконфессиональному конфликту.

Полицейские обещают и в дальнейшем поддерживать правопорядок.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на конец ферваля 2019 года в Украине лишь около 340 приходов официально перешли из УПЦ МП в ПЦУ.