СБУ нашла в центре Киева тайник с гранатами и 30 литрами ртути
2020-02-18 20:22:38
Также там обнаружили два электродетонатора
Служба безопасности Украины нашла в гараже в центре Киева металлический баллон, который был наполнен почти 30 литрами ртути. Также там обнаружили две боевые гранаты Ф-1 и два электродетонатора.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
По оценкам экспертов, детонация этих предметов или утечка ртути в таких объемах могли привести к возникновению чрезвычайной ситуации.
По данным следствия, к обустройству опасного тайника причастен один из лидеров столичной группировки, ранее уличенной правоохранителями за совершение тяжких преступлений.
Во время обысков у фигуранта дела сотрудники СБУ также обнаружили поддельные печати и штампы различных органов государственной власти и коммерческих структур.
После проведения соответствующих экспертиз будет принято решение об уведомлении злоумышленнику о подозрении по статьям 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), 326 (нарушение правил обращения с микробиологическими или другими биологическими агентами или токсинами) и 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности.
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2019 году в Луганской области были обнаружены схроны с оружием для боевиков "ЛНР".
- Также в Киевской области, работниками Службы безопасности Украины, на чердаке одного из домов, обнаружили арсенал военных боеприпасов.