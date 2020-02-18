Также там обнаружили два электродетонатора

Служба безопасности Украины нашла в гараже в центре Киева металлический баллон, который был наполнен почти 30 литрами ртути. Также там обнаружили две боевые гранаты Ф-1 и два электродетонатора.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

По оценкам экспертов, детонация этих предметов или утечка ртути в таких объемах могли привести к возникновению чрезвычайной ситуации.

По данным следствия, к обустройству опасного тайника причастен один из лидеров столичной группировки, ранее уличенной правоохранителями за совершение тяжких преступлений.

Во время обысков у фигуранта дела сотрудники СБУ также обнаружили поддельные печати и штампы различных органов государственной власти и коммерческих структур.

После проведения соответствующих экспертиз будет принято решение об уведомлении злоумышленнику о подозрении по статьям 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), 326 (нарушение правил обращения с микробиологическими или другими биологическими агентами или токсинами) и 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2019 году в Луганской области были обнаружены схроны с оружием для боевиков "ЛНР".