Получит полное соцобеспечение. Осужденный в Крыму журналист Семена уже в Киеве

2020-02-19 10:33:32

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По распоряжению президента Владимира Зеленского получит необходимое высококвалифицированное лечение

Крымский политзаключенный, журналист Николай Семена прибыл в Киев.

Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

По распоряжению президента Владимира Зеленского получит необходимое высококвалифицированное лечение на базе Научно-практического центра профилактической и клинической медицины Государственного управления делами.

"Кроме того, после прохождения курса лечения и реабилитации он получит социальное обеспечение от государства в полном объеме", – сообщила она.

Как ранее писал Фокус:

  • 22 сентября 2017 года так называемый "железнодорожный суд Симферополя" осудил крымского журналиста Семену к 2,5 годам лишения свободы условно. Российские власти обвиняли его в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России.
  • 28 января 2020 года Семена получил постановление о досрочном прекращении испытательного срока и снятии с него судимости.
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