Кабмин выплатит 1,4 млн гривен ветеранам и жертвам нацистских преследований

Каждый получит от 570 грн до 4120 грн

Кабинет министров Украины выделил 1 млрд 354 млн грн на осуществление денежной помощи более 1 млн ветеранов и жертв нацистских преследований.

Об этом сообщает премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Более 1 млн ветеранов и жертв нацистских преследований получат денежную помощь от государства", – сообщил премьер.

По его словам, каждый получит от 570 грн до 4120 грн. Это в среднем на 7% больше, чем в прошлом году.

Кроме того премьер напомнил, что на прошлой неделе на заседании правительства было принято решение, которое позволит добровольцам, которые принимали непосредственное участие в АТО, получить статус участника боевых действий.

Как ранее сообщал Фокус:

В октябре омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что задолженность по выплатам пенсий жителям оккупированной части Донбасса составляет около 33,6 миллиардов гривен.