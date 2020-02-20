Спортивные часы в ДЕКА — надежный помощник для занятий фитнесом

Новости компаний

Часы для спорта — это незаменимый аксессуар для активных людей. Мужские и женские модели не только интересно смотрятся, но и обладают большим набором полезных функций. Аксессуары помогут отслеживать физическую деятельность, контролировать нагрузки и вывести прогресс на новый уровень. При этом в нашем интернет-магазине представлены только оригинальные наручные часы от самых популярных брендов, что гарантирует качество и долговечность устройств.

Зачем нужны спортивные часы

Отслеживание физической активности. Некоторые модели (особенно это касается электронных устройств) контролируют пульс, время тренировок, скорость бега и делают другие измерения. Это поможет добиться заметного результата за короткий временной промежуток, а также избежать перегрузок. Повышение качества тренировок. С помощью точных часов с секундомером и будильником можно засекать время между подходами, гарантируя оптимальную нагрузку на мышцы. Стиль и статус. Спортивное и подтянутое тело — это стильно, брендовая одежда — это стильно, дизайнерские часы — это стильно. Все вместе создает образ уверенного человека, у которого есть время и возможность заниматься собой, прогрессировать, а также достигать отменных результатов.

Для любителей плавания, дайвинга, турпоходов, бега, силовых тренировок и активного отдыха спортивные часы незаменимы. С их помощью можно облегчить отслеживание прогресса и дополнить образ.

Основные функции

Большинство производителей оснащают часы для спорта дополнительными опциями:

GPS-приемник и высотомер (альтиметр), глубиномер — дают возможность определить текущее месторасположение и составить маршрут;

компас — без него не обойтись ни одному любителю охоты, отдыха с палатками и турпоходов;

шагомер — предназначен для отслеживания физической активности во время бега, прогулок и пр.;

пульсометр — дает возможность следить за сердцебиением, контролировать интенсивность нагрузок;

подзарядка от солнечной батареи — технологичное решение, которое позволяет забыть о замене батарейки;

морозоустойчивость — требуется для занятий зимними видами спорта.

Кроме того, есть и масса других дополнительных опций: лунный календарь, подсветка, барометр, будильник, индикация дней и недель и пр. Благодаря этому можно подобрать модель для разных занятий.

Популярные бренды

Среди наиболее востребованных производителей спортивных часов выделяют:

CASIO (недорогие и функциональные модели);

Orient (разнообразный дизайн, умеренная ценовая политика и повышенная устойчивость);

Q&Q (нижний ценовой сегмент, разнообразный дизайн);

Ulysse Nardin (элитные модели, которые подходят для тех, кто ценит статус и стиль);

LONGINES (швейцарские часы класса medium-luxury, красиво выглядят, удобно сидят на руке, подходят для любых ситуаций).

Скидки на 8 марта в ДЕКА — возможность порадовать близких

В период со 2 по 8 марта в нашем интернет-магазине проводится акция: на товары (кроме Tissot и смарт-часов) распространяется скидка от 15 до 50 %. Если не знаете, что подарить девушке, жене, коллеге или маме, спортивные часы — хороший выбор для активных, целеустремленных и уверенных в себе представительниц прекрасного пола.

Магазин ДЕКА продает только оригинальные модели (подтверждается официальной гарантией), есть возможность бесплатной доставки по всей Украине. Оплата производится на выбор при оформлении заказа или после получения товара. Наши брендовые аксессуары — лучшая возможность проявить заботу со вкусом!

Как выбрать модель

При выборе подходящей модели покупателю следует обращать внимание на такие критерии:

Функциональность — тут всё зависит от того, каким спортом вы занимаетесь. Лучше брать многозадачные модели — обойдутся они не сильно дороже, зато потом не придется покупать новые часы.

Ремешок — материал ни в коем случае не должен натирать руку, лучше всего тут подходят силикон и каучук, актуальным будет и наличие запасного браслета — в ходе нагрузок есть риск того, что он порвется.

Тип механизма — кварцевые лучше переносят удары и нагрузки, но современные механические модели им практически не уступают.

Ударопрочность — оптимальный выбор — стальной корпус и минеральное стекло, такие часы практически невозможно разбить.

Водозащита — не помешает, даже если вы не занимаетесь дайвингом или плаванием.

Тип индикации — аналоговый или цифровой. Тут всё зависит только от вас, главное, чтобы было удобно отслеживать показатели, особенно когда важна каждая секунда.

Ну и конечно, обратите внимание на дизайн. Спортивные часы подчеркивают статус владельца, так что подбирайте модель под конкретный образ. Практичнее будут аксессуары в строгих цветах — на них сложнее заметить загрязнения и царапины. Но, опять же, отталкивайтесь от конкретных занятий и тренировок. В любом случае, выбор моделей просто огромен, при этом сейчас можно стильно смотреться не только в фэшн-ресторане, но и в тренажерке, бассейне, стадионе, кемпинг-парке и пр. И спортивные часы из интернет-магазина ДЕКА помогут вам с этим!