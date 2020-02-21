Стало известно местонахождение прославленного минного тральщика "Черкассы"
2020-02-21 12:55:30
Корабль пришвартован в севастопольской бухте, рядом с ним находятся еще три захваченных украинских корабля – тральщик "Чернигов", корветы "Луцк" и "Тернополь"
Украинский минный тральщик "Черкассы", экипаж которого весной 2014 года в Крыму дольше всех сопротивлялся попыткам его захвата россиянами, пришвартован в севастопольской бухте Стрелецкая. Об этом стало известно журналистам издания Крым. Реалии.
Как сообщает издание, рядом с ним находятся еще три захваченных украинских корабля – тральщик "Чернигов", корветы "Луцк" и "Тернополь".
Командир минного тральщика Юрий Федаш сразу опознал свой корабль на видео, и отметил, что он "находится в неухоженном состоянии".
"Круги поснимали, видно, что с того времени не красили. Пять лет он не красился. Вон, звездочка есть, никто не закрасил звезду, а герб Черкасс закрасили", – прокомментировал Федаш.
48 моряков "Черкасс" из экипажа общей численностью 65 человек в течение трех недель в марте 2014 года держали оборону на озере Донузлав. После захвата корабля российским спецназом команда отказалась спустить украинский флаг. Это сделали сами россияне уже после того, как с борта сошел последний украинский моряк. Корабль противоминной обороны "Черкассы" Россия Украине не вернула.
27 февраля в широкий кинопрокат выходит фильм "Черкассы" о сопротивлении тральщика, основанный на реальных событиях.
Экипаж тральщика "Черкассы"
Как ранее сообщал Фокус:
- Российские оккупанты в аннексированном Крыму грабят захваченные украинские корабли.
- В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что в настоящее время в Крыму находятся 21 надводный корабль и 3 подводные лодки Черноморского флота Российской Федерации.