Корабль пришвартован в севастопольской бухте, рядом с ним находятся еще три захваченных украинских корабля – тральщик "Чернигов", корветы "Луцк" и "Тернополь"

Украинский минный тральщик "Черкассы", экипаж которого весной 2014 года в Крыму дольше всех сопротивлялся попыткам его захвата россиянами, пришвартован в севастопольской бухте Стрелецкая. Об этом стало известно журналистам издания Крым. Реалии.

Как сообщает издание, рядом с ним находятся еще три захваченных украинских корабля – тральщик "Чернигов", корветы "Луцк" и "Тернополь".

Командир минного тральщика Юрий Федаш сразу опознал свой корабль на видео, и отметил, что он "находится в неухоженном состоянии".

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"Круги поснимали, видно, что с того времени не красили. Пять лет он не красился. Вон, звездочка есть, никто не закрасил звезду, а герб Черкасс закрасили", – прокомментировал Федаш.

48 моряков "Черкасс" из экипажа общей численностью 65 человек в течение трех недель в марте 2014 года держали оборону на озере Донузлав. После захвата корабля российским спецназом команда отказалась спустить украинский флаг. Это сделали сами россияне уже после того, как с борта сошел последний украинский моряк. Корабль противоминной обороны "Черкассы" Россия Украине не вернула.

27 февраля в широкий кинопрокат выходит фильм "Черкассы" о сопротивлении тральщика, основанный на реальных событиях.

Экипаж тральщика "Черкассы"

Как ранее сообщал Фокус:

Российские оккупанты в аннексированном Крыму грабят захваченные украинские корабли.