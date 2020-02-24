В Украине не будут восстанавливать Санэпидемслужбу, – Минздрав

Санэпидемслужба была ликвидирована в сентябре 2014 года

Министерство здравоохранения намерено восстановить в Украине санитарно-эпидемиологический контроль.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, пишет Интерфакс-Украина.

При этом, по его словам, восстанавливать санитарно-эпидемиологическую службу не будут

"Мы не будем восстанавливать санэпидслужбу, но система, которая будет обеспечивать санэпиднадзор и готовность к реагированию на эпидемиологические угрозы, будет восстановлена уже в ближайшее время", – сказал он.

Он уточнил, что речь идет о комплексных мероприятиях.

"Мы собираемся восстанавливать не санитарно-эпидемиологическую службу, мы собираемся восстанавливать систему готовности для реагирования, в том числе, на эпидемиологические угрозы и на опасности, связанные с токсикологическим характером. Это будет комплексный подход", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

СНБО Украины 24 февраля обратился к Кабинету министров с предложением возобновить деятельность санитарно-эпидемиологической службы.