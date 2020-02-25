В Киеве во время пожара в люке теплотрассы нашли тела трех человек

В ликвидации пожара были задействованы две машины

В Киеве во время пожара в люке теплотрассы нашли тела троих людей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о пожаре на ул. Набережно-Корчеватская поступило около 6:20. Пожар ликвидировали в 7:38.

"По прибытию огнеборцы установили, что в люке теплотрассы загорелся мусор. Во время проведения разведки бойцы обнаружили троих людей без признаков жизни", – сказано в сообщении спасателей.

В ликвидации пожара были задействованы две машины и восемь человек личного состава. Причины возгорания выясняются.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабмин повышает штрафы за нарушение требований пожарной безопасности. Кроме того, вводится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, которая привела к тяжелым последствиям.