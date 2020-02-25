Вице-премьер-министр Денис Шмыгаль возглавит Координационный центр трансформации угольной отрасли в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал закрыть долги по зарплате перед шахтерами до конца апреля. По его словам, если этого сделано не будет, министры в правительстве останутся без заработной платы.

Об этом президент сказал во время Всеукраинского совещания работников угольной сферы Украины, сообщает пресс-служба ОП.

"Долги по зарплате. На сегодняшний день это больше 1 миллиарда: 1,1 млрд, будет 1,5 млрд грн, как говорили присутствующие. Я очень прошу в ближайшие два месяца, март-апрель, закрыть все долги перед шахтерами. Полностью. Если не будем это закрывать, если пропустим хоть одни сутки, то, мне кажется, будет справедливым, если все правительство не будет получать зарплату этот месяц", – заявил Зеленский.

Президент также сообщил, что вице-премьер-министр Денис Шмыгаль возглавит Координационный центр трансформации угольной отрасли в Украине. По его словам, это нужно для систематического и системного решения проблем отрасли.

Как ранее сообщал Фокус:

Госпредприятие "Львовуголь" из-за организации его руководителями масштабных махинаций с выплатами заработной платы шахтерам ежемесячно теряло не менее 1 млн грн. Об сообщили в декабре прошлого года в пресс-службе СБУ.