Мужчина поджог себя под Офисом Президента из-за проблем с землей

2020-02-26 13:29:55

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Правоохранители оперативно его потушили

В Киеве под Офисом президента мужчина облил себя бензином и совершил самоподжог.

Как сообщает LB.ua, полицейские быстро сбили пламя, мужчина остался жив, однако получил ожоги.

По данным Информатора, действия мужчины связаны с земельным вопросом. Своими действиями он попытался обратить внимание на свою проблему.

Самоподжог возле ОП

После инцидента мужчине сразу же была оказана первая медицинская помощь, через какое-то время с помощью людей он смог подняться. 

Самоподжог возле ОП

 Как стало известно, Александр Леонидович из Сумской области поджег себя из-за проблем с землей.

 Сельсовет якобы не дает распаевать землю. Говорит, что много раз приезжал, а вопрос все не решается. Потому облил себя бензином и поджег.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 13 мая 2018 года в центре Луцка на Театральной площади во время концерта ко Дню матери мужчина вылил на себя воспламеняющееся вещество и поджег.

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