Правоохранители оперативно его потушили

В Киеве под Офисом президента мужчина облил себя бензином и совершил самоподжог.

Как сообщает LB.ua, полицейские быстро сбили пламя, мужчина остался жив, однако получил ожоги.

По данным Информатора, действия мужчины связаны с земельным вопросом. Своими действиями он попытался обратить внимание на свою проблему.

После инцидента мужчине сразу же была оказана первая медицинская помощь, через какое-то время с помощью людей он смог подняться.

Как стало известно, Александр Леонидович из Сумской области поджег себя из-за проблем с землей.

Сельсовет якобы не дает распаевать землю. Говорит, что много раз приезжал, а вопрос все не решается. Потому облил себя бензином и поджег.

Как ранее сообщал Фокус:

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Ульянов поджег себя возле здания Министерства обороны Украины в знак протеста против увольнения его из армии.