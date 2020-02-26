Обыски в "Украинском киберальянсе": организация требует извинений

Организация временно прекращает работу до снятия всех обвинений

Общественная организация "Украинский киберальянс" планирует приостановить деятельность по поиску и реагированию на киберугрозы до тех пор, пока правоохранительные органы не извинятся за проведенные обыски и обвинения во взломе информационной системы международного аэропорта "Одесса".

Об этом заявил член "Украинского киберальянса" Тим Карпинский на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

"Мы останавливаем всю деятельность в этой стране, пока не будет установлена справедливость, с наших членов не будут сняты эти абсурдные обвинения и не будут принесены извинения. Мы в данном случае требуем сатисфакции со стороны правоохранительных органов и представителей власти", – заявил он.

При этом он уточнил, что альянс прекращает всю деятельность, которая как-либо связана с сотрудничеством с государственными и правоохранительными органами Украины.

"Теперь не будет никаких ночных звонков о помощи, не будет публикаций, не будет консультаций днем и ночью разным государственным силовым ведомствам. Все остановилось", – заявил, в свою очередь, сооснователь компании Александр Галущенко.

Как ранее сообщал Фокус:

25 февраля Главное управление Нацполиции в Одесской области совместно с СБУ провели обыски по месту регистрации активистов и сооснователей общественной организации "Украинский киберальянс" Шона Таунсенда, Александра Галущенко и Андрея Перевезия. Как отметили члены "Киберальянса" на пресс-конференции, в ходе обысков правоохранители изъяли часть техники, в том числе нерабочей.

В "Киберальянсе" также подчеркнули, что не имеют никакого отношения к размещению на табло аэропорта "Одесса" фотографии экоактивистки Греты Тунберг с бранной надписью на английском языке.

16 октября 2019 года на информационном табло международного аэропорта "Одесса" появилась оскорбительная надпись, адресованная Грете Тунберг. В администрации аэропорта уверяли, что это – "выходка хакеров, взломавших компьютерную систему предприятия".