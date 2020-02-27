Брата Ющенко лишили степени доктора наук: в его диссертации нашли плагиат

Писал Ющенко на тему "Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII – начало XXI ст.)"

Депутата Верховной Рады трех созывов и брата третьего президента Украины Петра Ющенко лишили степени доктора наук.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Так, аттестационная коллегия МОН решила, что степень доктора наук присуждена Ющенко несправедливо, ведь в его диссертации отсутствуют "авторские научные положения и научно обоснованные результаты в области исторической науки".

Также в его работе обнаружили "текстовые заимствования и неккоректные ссылки".

"Очень важно, когда профессиональное сообщество не молчит, а называет нарушение нарушением, плагиат – плагиатом, имитацию науки – имитацией", – заявил по этому случаю замглавы МОН Егор Стадный на заседании аттестационной коллегии.

Ющенко защитил докторскую диссертацию на тему "Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII – начало XXI ст.)" 12 сентября 2019 года в специализированном ученом совете Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова. Брат бывшего президента не историк по специальности, в 1970 году он получил диплом инженера-электрика в Харьковском институте инженеров коммунального хозяйства.

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