Оплатить сможет каждый

Инновации

Как получить неограниченные возможности для приема и отправки платежей за товары и услуги, а также значительно расширить свои цифровые каналы? Вопрос, которым хотя бы раз задавался каждый предприниматель. Ответ на него нашли современные финансовые технологии.

Фраза о том, что «время – это деньги» никогда не была так актуальна, как сегодня, когда вероятность совершения сделки купли-продажи напрямую зависит от легкости и простоты ее оплаты. Практически любой украинский бизнесмен-стартапер, доставляющий напитки из своей кофейни в ближайший бизнес-центр,запустивший собственную службу такси, написавший мобильное приложение, где можно вызвать парикмахера на дом или организовавший уличную торговлю сувенирами, рано или поздно сталкивается с проблемой дистанционного приема онлайн-платежей.

Забежавшие «на минутку» в кофейню клиенты, часто не имеют при себе ничего кроме смартфона, у таксистов нет мобильных платежных терминалов для приема банковских карт, а выездные услуги часто можно оплатить только наличными. Не случайно, по данным портала MEDICI в мире работает 1700 финтех-компаний, занятых в индустрии платежей. Они создают платежные системы второго поколения, оперирующие уже не пластиковыми картами, а виртуальными деньгами, которые аккумулируются в электронных кошельках. Сегодня это идеальный платежный инструмент для безналичных расчетов, перевода средств, а также онлайн-оплаты товаров и услуг, в том числе, при помощи мобильных приложений. Подтверждает это и статистика.

Сегодня наша страна является одним из наиболее быстрорастущих рынков e-commerce – 39% онлайн-покупок украинцев начинаются с поиска товара в смартфоне, а 72% пользователей оплачивает товары смартфоном, как при помощи бесконтактной NFC-технологии в точках продаж, так и с использованием мобильных приложений банков и различных платежных систем. Но как выбрать такое мобильное приложение, которое бы не только легко и быстро принимало и отправляло платежи, а также проводило другие виды интернет-транзакций, но и надежно работало как в Украине, так и в других странах мира? Имело бы простой и понятный интерфейс для эффективного управления средствами и не требовало регистрации и отдельного аккаунта? Кроме того, обеспечивало бы высокую степень защищенности всех ваших финансовых операций? С появлением нового мобильного приложения LiqРay решение этих задач стало проще.

Бухгалтерия в смартфоне

LiqРay - платежный сервис, работающий как web-интерфейс ПриватБанка, пользуется большой популярностью у предпринимателей и мерчантов. Он позволяет принимать платежи не только от клиентов самого ПриватБанка, но и от всех держателей карт VISA и Masterсard. А поскольку их аутентификация построена лишь на использовании номера мобильного телефона, это дает бизнесу практически неограниченный простор для дальнейшего масштабирования своей клиентской базы.

Важно, что в новом мобильном приложении LiqРay доступен практически весь столько полюбившийся представителям украинского малого и среднего бизнеса функционал платежного сервиса. Например, микроплатежи (от 0,02 у.е.), которыми в виде чаевых клиенты могут отблагодарить ваших курьеров за хорошую работу.

Опция создания массовых платежей позволяет легко собирать средства для организации конкурсов, акций и благотворительных мероприятий. Доступна и возможность выставлять инвойсы, необходимые для правильного ведения бизнесом налоговой отчетности. Словом, новое мобильное приложение станет для предпринимателей мобильной кассой и бухгалтерией, компактно и удобно размещенной в смартфоне, который всегда под рукой.

Расчеты «на ходу»

В наше время афоризм «покупать легко, а трудно лишь платить» - окончательно утратил свою актуальность. Совершать расчеты с новым мобильным приложением LiqРay не только легко, но и увлекательно. Так, для оплаты счета от торговца, уличного продавца или официанта, который приходит на смартфон клиента в виде рush-уведомления в приложении Privat24, ему необходимо лишь выбрать банковскую карту и подтвердить платеж. Да и выставить такой счет не намного сложнее – мерчант, курьер или водитель сможет самостоятельно ввести или передавать телефон клиента для выставления ему счета в Privat24. Это поможет работать эффективнее, не тратя время и нервы на расчеты наличными и поиски платежного терминала. Или же предоставьте свободу действия самому клиенту, который с помощью сканера в мобильном приложении Privat24 может отсканировать уникальный QR-код оплаты за блюдо в вашем ресторанчике или напиток в кофейне. А затем оплатить его по реквизитам, которые подтягиваются автоматически.

Легко выставить платеж и с помощью меню «Кто рядом», где отображаются клиенты, чей аккаунт по геолокации находится на расстоянии не более 50 метров от вас. Счет им придет в виде рush-уведомления в приложении Privat24, для оплаты которого нужен всего один клик. А самым продвинутым пользователям понравится инновационный биометрический метод оплаты FacePaу, для которого нужно лишь сфотографировать зарегистрированного в обновленной версии Privat24 клиента, и который заранее оставил в системе три своих селфи.

Так что теперь для удачного шопинга вашему клиенту совсем не обязательно брать с собой не только кошелек (в том числе и электронный), но и телефон. Совершайте продажи и покупки с улыбкой, получая уникальный пользовательский опыт и дополнительную прибыль от использования умных платежных решений, доступных с новым мобильным приложением LiqРay.

Наталья Кирьянова

Лайфхак 1.

Как начать пользоваться мобильным приложением Liqрay?

1.Создайте свой магазин на странице «Бизнес» на сайте https://www.liqpay.ua. После проверки службы безопасности банка в течение 24 часов вы сможете подключить интернет-эквайринг и принимать платежи.

2. Поскольку одно из главных преимуществ этого мобильного приложения – открытый интерфейс, то для выполнения в нем простейших расчетных операций достаточно лишь указать номер телефона получателя. В течение нескольких минут на него придет одноразовый динамический пароль в виде SMS-сообщения, с помощью которого можно получить и переводить средства в гривне, рублях, евро и долларах на интернет-сайте платежной системы.

3. Комиссия при оплате через мобильное приложение, которую выплачивает мерчант, составляет 2,75%.

Лайфхак 2.

Как загрузить мобильное приложение Liqрay?

1. Мобильное приложение доступно для бесплатной загрузки на телефоны и мобильные устройства, работающие на операционных системах Android и IOS.

2. Каждый платеж обеспечивается многоуровневой защитой, а потому пользоваться этим мобильным приложением абсолютно безопасно.