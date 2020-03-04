Поезд из Одессы в Москву будет сопровождать полиция, – УЗ

Кроме того, правоохранители будут работать и в поезде " Николаев - Киев - Ровно"

"Укрзализныця" совместно с полицией организовали сопровождение пассажирских поездов "Николаев-Киев-Ровно" и "Одесса-Москва".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Член правления компании Марчин Целеевський заявил, что программа "Навстречу клиенту" имеет целью улучшения качества услуг на железнодорожном транспорте.

По данным полиции, 21-27 февраля 2020 года были составлены 27 административных постановлений по ст.175 ч.1 (запрет курения), 3 административные постановления по ст.178 ч.1 (о запрете употребления алкогольных напитков), 25 человек получили устные предупреждения.

Также 27 февраля 2020 в поезде № 24/23 Одесса-Москва полицейские успешно предупредили ограбления пассажира и задержали подозреваемого.

Как ранее сообщал Фокус:

В октябре Кабмин вернул УЗ в ведение Мининфраструктуры, забрав ее у Минэкономики.

За первые 10 месяцев 2019 года УЗ продала через интернет 25 млн билетов, что составило 60% всех продаж.

На повышении стоимости пассажирских перевозок Укрзализныця планирует заработать около 700 млн гривен.