«ВБИВЦЯ ХІAOMI»: REALME ОБІЦЯЄ ПІДІРВАТИ РИНОК

Інновації

Z-покоління, яке народилося у цифровому світі, не може уявити свого життя без мобільного інтернету й інших гаджетів. Сучасна молодь драйвова і вільна, легка на підйом і точно знає, чого прагне в житті. Вона з народження живе у світі без кордонів, і часто бачить цей світ з екрану телефона. Про це знають у Цитрус, де днями презентували щось виключно нове у цифровому світі – смартфони realme.

СИНЕРГІЯ БРЕНДІВ

Чому саме Цитрус став офіційним дистриб’ютором нового бренду? Все просто – тут завжди тримали руку на пульсі у сфері світових новинок, пропонувати споживачеві найкращі технології та рішення. А realme – гідна відповідь на попит на смартфони у середньому ціновому сегменті.

«Компанія Цитрус вже 20 років на ринку і весь цей час ми дивували, робили життя мільйонів клієнтів яскравішим, завжди відкривали нові бренди і категорії, - каже Демидов Дмитро, маркетинг-директор компанії Цитрус. - Сьогодні на ринку смартфонів дуже жорстка конкуренція, але ми знайшли кращий топ-продукт за свої гроші. При цьому сам бренд активно виступає за свободу самовираження, що дуже відгукується в серці нашої компанії».

Новітні технології за найкращою ціною зі стильним дизайном й відмінної якості – здається, найкраще рішення для молоді знайдено. До того ж, у Цитрусі підкреслюють синергію на рівні бренду. Річ у тім, що їхні філософії дуже схожі: обоє стильні й молоді, ладні приймати виклики й дарувати яскраві враження. Що іще треба для успіху?

«Наша мета - увійти в ТОП-3 брендів смартфонів і брендів TWS навушників, - каже Дуглас Ху, Ukraine Country Manager, realme. - Як і в усьому світі, в Україні ми хочемо здивувати співвідношенням ціни і якості, дозволити більшій кількості молоді насолоджуватися повним життям, яке дають наші продукти з потужними характеристиками і стильним дизайном».

Новий на вітчизняному ринку бренд – надзвичайно амбітний. Утім, і причин для цього чимало. realme було засновано навесні 2018-го, й відтоді він встиг завоювати більш як 27 країн. Йому надали перевагу 25 млн користувачів, 65% з яких – молодь до 25-ти років. Він увійшов до ТОП-7 світових брендів смартфонів.

«Наша мета - вийти за рамки буденного, в наших продуктах ми прагнемо досягти максимальної продуктивності в кожному ціновому сегменті, - каже Джинн Сюй, Head of Marketing Ukraine. - Багато хто каже, що ми робимо неможливе. Ми закликаємо наших клієнтів розсунути межі разом з нами».

НОВІ СМАРТФОНИ

У Цитрус презентували модельний ряд смартфонів лінійок С, Х і так званої «Цифрової лінійки». У кожній з них є смартфон, котрий своїми технологічними характеристиками, дизайном а також ціною є кращим за своїх конкурентів, і, насамперед, за бренд Xiaomi. Саме тому він отримав титул «вбивця Xiaomi». Розглянемо їх детальніше.

realme C2. Краща ціна і якість

Телефон оснащений 8-ядерним процесором з частотою 2,0 ГГц, що спільно з графічним прискорювачем IMG PowerVR GE8320 і 2 ГБ оперативної пам'яті забезпечує плавну і комфортну роботу. Для зберігання даних передбачено 32 Гб флеш-пам'яті, яка може бути збільшена до 256 Гб. Смартфон оснащений подвійною тильною камерою з 13 Мп і 2 Мп модулями. Вартість новинки – лише 2799 грн.

realme 5 Pro. Геймінг і неймовірна камера

Смартфон комплектується 6.3-дюймової LCD-панеллю зі склом Gorilla Glass 3 і розширенням Full HD+. Граючи в PUBG або Fortnite, можна сміливо вибирати максимальні налаштування і тримати при цьому 60 fps. Смартфон завоював дві нагороди: найкраща квадрокамера в сегменті, завдяки флагманському модулю Sony IMX 586 основної камери на 48 Мп, що робить кадри з високою деталізацією. УВАГА! З 4 по 8 березня вартість телефона складе 4999 замість 5499 грн.

realme XT. Зірка Інстаграму

Перший телефон - володар «квадрокамери 64 Мп» в своєму ціновому сегменті. Головна камера має 64-мегапіксельний сенсор Samsung GW1 з розширенням 9216х6912, що здатен робити надчіткі кадри при максимальному наближенні. Фронтальна камера вміє знімати портретні фото і володіє алгоритмами AI-бьютифікації. Телефон має два SIM-слоти, порт USB-C для зарядки, окремий роз'єм під навушники, а так само слот під micro-SD. Його ціна - 7499 грн.

realme X2 Pro. Флагман для молодих

Смартфон за усіма параметрами обійшов Xiaomi Mi 9T Pro і Honor 20 Pro. Він оснащений квадрокамерою з основним сенсором Samsung ISOCELL GW1 на 64 Мп, ширококутним об'єктивом з кутом огляду 115°, телеоб'єктивом з 20-кратним гібридним оптичним зумом, ультранічним режимом і режимом для портретної зйомки. Батарея заряджається за 35 хвилин завдяки SuperV. Його ціна - 11999 грн.

До слова, збірка всіх пристроїв відбувається на заводах компанії, суворий контроль якості забезпечує дуже низький рівень браку - лише 1,7% порівняно з Xiaomi, у якого відсоток браку становить 3%.

realme - це не лише смартфони, а й екосистема стильних аксесуарів, яка буде розвиватися з кожним роком: стильні навушники, фітнес-трекери, одяг, сумки й інше.

В Україні з 4 березня стартують продажі новинок бренду в мережах офіційних партнерів брендів: Rozetka, ЖЖУК та Фокстрот.