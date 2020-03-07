Украина добилась волевой победы над Тайванем в матче Кубка Дэвиса
2020-03-07 22:12:32
Украинские теннисисты сумели победить, проигрывая 0:2
7 марта в Запорожье состоялся второй игровой день в матче плей-офф первой мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Тайваня.
Накануне украинские теннисисты проиграли две личные встречи, поэтому для итоговой победы сегодня нужно было обыгрывать соперников в трех матчах.
Сначала Стаховский и Молчанов победили в парном противостоянии, а вечером Стаховский и Марченко сумели победить в своих индивидуальных поединках.
В результате Украина одержала победу со счетом 3:2. Теперь украинские теннисисты вместе с другими победителями матчей плей-офф будут бороться за выход в квалификационный этап финала Кубка Дэвиса 2021 года.
В Запорожье за Украну выступали: Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов, Владислав Орлов и Виталий Сачко.
Как ранее сообщал Фокус:
- 13 июля на Уимблдон-2019 одержала победу среди юниоров 17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур.
- Свитолина проиграла в полуфинале Уимблдона. В матче 1/2 финала 24-летняя украинка в двух сетах уступила Симоне Халеп из Румынии.