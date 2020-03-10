Кабмин назначил исполняющего обязанности министра образования

Юрий Полюхович занимал должность первого заместителя главы Минобразования с 11 сентября 2019 года

Кабинет министров Украины на заседании 19 марта назначил Юрия Полюховича исполняющим обязанности министра образования и науки. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"Очень важно, чтобы действовал принцип непрерывности власти. Министерство образования и науки не может оставаться без руководителя, поскольку фактически это полностью останавливает работу. Для меня честь – исполнять обязанности министра. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы министерство работало слаженно и надлежащим образом выполняло свои функции", – сказал Полюхович.

Юрий Полюхович родился 1 ноября 1980 года в г. Костополь Ровенской области. В 2003 году получил степень магистра по истории в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". В течение 2009-2012 годов учился в аспирантуре Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат исторических наук. Автор более 40 научных публикаций.

В 2014-2016 был научным сотрудником (постдокторантура) Университета штата Калифорния, Чико (США). Работал также в Национальном институте антропологии и истории (Мексика).

С 2014 до 2016 года был советником Министра образования и науки Украины на общественных началах. С 2017 года возглавляет общественную организацию "Украинский научно-исследовательский фонд".

Свободно владеет английским и испанским языками, а также и классическим чольти (язык иероглифической письменности майя).

11 сентября 2019 был назначен на должность первого заместителя министра образования и науки Украины. Работу в МОН совмещает с преподаванием в Национальном университете имени Тараса Шевченко магистерского курса "История цивилизаций доколумбовой Америки".

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