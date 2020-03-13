Новости компаний

5 марта во флагманском бутике Монблан в Киеве состоялась презентация новой серии пишущих инструментов, посвященных Уолту Диснею (из коллекции «Выдающиеся личности»).

Мастера Дома Montblanc, вдохновленные гением мультипликации, создали серию пишущих инструментов, дизайн которых в каждой детали напоминает о жизни и творчестве Уолта Диснея: от географических координат гаража, где началась эпоха Диснея, до его автографа. А главным героем коллекции стал любимец миллионов и самый популярный в мире мультипликационный персонаж - Микки Маус. Микки получил свою популярность после выхода на экраны мультфильма "Пароходик Вилли". Это первый мультфильм со звуковым и музыкальным сопровождением в истории мультипликации.

Гости мероприятия познакомились с коллекцией лично, оценив утонченное искусство и высокоточные технологии, с помощью которых мастера Дома Montblanc рассказывают историю человека, посвятившего жизнь тому, чтобы сочинять истории. Дисней предстал как изобретатель и новатор, своим трудом изменивший мир мультфильмов навсегда.

Каждый желающий смог стать частью мира Диснея - в импровизированной творческой мастерской, художник-шаржист изображал гостей мероприятия в качестве известных сказочных героев, что стало не только развлечением, а и возможностью получить сувенир на память.

Дополнительная информация доступна на сайте www.montblanc.com

Всех, кто желает окунуться в мир Уолта Диснея и лично найти его автограф, Монблан приглашает на персональную презентацию коллекции.