Снайперы из РФ на Донбассе сдавали "экзамены" и ранили бойца ВСУ, – штаб ОС

В ответ украинские военные уничтожили огневые точки противника

Российские снайперы около Зайцевого ранили украинского бойца и получили огневой ответ от ВСУ. Потери врага уточняются.

Об этом сообщает штаб ОС.

Накануне из РФ на Донбасс для сдачи "экзаменов" прибыла группа снайперов.

Прицельным огнем им удалось ранить одного украинского военного. Нашему бойцу сразу же предоставили медицинскую помощь.

В ответ ВСУ уничтожили огневые точки противника, сейчас подсчитываются потери боевиков.

За текущие сутки боевики дважды нарушили режим прекарщения огня.

Обстрелы велись из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пелуметов и стрелкового оружия.

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