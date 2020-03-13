Как в середине апреля. В Киеве установлены два новых температурных рекорда
2020-03-13 14:51:00
С начала марта в столице зафиксировано уже девять температурных рекордов
12 марта в Киеве среднесуточная температура воздуха превысила предыдущее самое высокое историческое значение 1915 года для этого дня на 0,4°С и составила 9,2°С. По климатической норме это соответствует температуре середины апреля, сообщила Центральная геофизическая обсерватория.
Кроме того, температура под утро 13 марта не опустилась ниже 8,0°С, превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 2008 году, на 1,3 градуса.
С начала марта в столице зафиксировано уже девять температурных рекордов.
Как ранее сообщал Фокус:
- От аномальной температуры во Львове в середине декабря расцвели магнолия и калина.
- Из-за аномально теплой погоды в Украине начали цвести растения. В частности, в Одессе в январе зацвели подснежники.
Loading...