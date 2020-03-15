Предыдущий большой провал возник три года назад

Во Львовской области около города Стебник в Дробычском районе образовался карстовый провал диаметром в 150 метров и глубиной в 100 метров. Об этом сообщает пресс-служба Дрогобычского горсовета.

Карстовый провал образовался примерно в 150 метрах от пропасти, возникшей 30 сентября 2017 года на территории села Модричи в руднике №2 стебницкого предприятия "Полиминерал" (которое занималось добычей калийных руд).

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Склоны нового провала очень крутые - около 60-65 градусов, из-за чего до сих пор продолжают обваливаться.

Замглавы Львовской ОГА Юрий Холод сообщил, что из-за возможности продолжения обвала принято решение перекрыть дорогу Трускавец-Дрогобыч.

Напомним, в сентябре 2017 года у Трускавца в результате обвала карстовой породы образовалось пропасть глубиной 50 метров и шириной 300 м. Впоследствии в ноябре 2017 года неподалеку обнаружили еще одну, уже меньшего размера.

Как ранее сообщал Фокус:

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