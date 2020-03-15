Коронавирус в Украине: Кабмин отправит больше всего медицинских масок в Донецкую область

Всего со складов в медучреждения передадут 10 млн масок и 69 аппаратов для искусственной вентиляции легких

С 16 марта в медицинские учреждения передадут около 10 млн масок, а также дополнительное медоборудование. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, в регионы предадут 69 аппаратов для искусственной вентиляции легких, 1350 пульсоксиметров (прибор для измерения уровня кислорода в капиллярной крови), 1180 ручных силиконовых дыхательных аппаратов, 1330 инфузионных насосов для длительного дозированного введения растворов и лекарств пациенту, 34 концентратора для кислородной терапии.

Также Шмыгаль обнародовал таблицу, в которой показано, сколько аппаратов и масок получат ключевые медицинские учреждения и каждая из областей (отметим, что в опубликованном документе отсутствуют четыре области - Ивано-Франкоская, Львовская, Николаевская, Одесская и Полтавская).

Так, больше всего медицинских масок направят в Донецкую область (980 тыс.) и Днепропетровскую (800 тыс.). Всего же области и Киев получат 9 млн 453 тыс. масок. Еще 532 тыс. масок передадут медучреждениям, подчиненным непосредственно Минздраву.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.