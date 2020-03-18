Выход журнала "Фокус" приостанавливается в связи с карантином

Сайт focus.ua будет работать в штатном режиме

Журнал "Фокус" вынужден приостановить печатное издание из-за карантина в стране, сайт focus.ua будет работать в штатном режиме.

Журнал "Фокус" еженедельно выходит с 2006 года. Мы были с читателями в самые тяжёлые для страны времена. Однако сейчас мир столкнулся с беспрецедентным вызовом – пандемией коронавируса COVID-2019.

Во многих странах и в Украине в том числе ввели серьёзные ограничения на перемещение людей. Это не могло не отразиться на деятельности логистических компаний. Службы доставки и реализации на время карантина прекращают свою работу, поэтому мы просто не сможем доставить печатную версию издания читателям.

Кроме того, верстать печатное издание удалённо невозможно, и мы не хотим подвергать опасности наших сотрудников, часть из которых – люди пенсионного возраста.

Поэтому мы вынуждены приостановить выпуск печатной версии до окончания карантина. Свежий номер "Фокуса" мы выложим в PDF формате на нашем сайте, чтобы его смогли прочесть все наши читатели. Сайт focus.ua продолжит работу в штатном режиме и будет оперативно информировать читателей о событиях в Украине и в мире.

ООО "Фокус-медиа"