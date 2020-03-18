"Карантин понимаю, отмену поездов – нет". Как в Киеве провожали последний поезд

В связи с решением Кабинета министров с 18 марта прекратить железнодорожное сообщение на территории Украины, поезд "Бахмут - Львов" стал последним, на котором можно было покинуть столицу, перед "отпуском" на карантин. В это же время из-за отмены "Укрзализныцей" заранее запланированных поездов десятки украинцев не смогли попасть вовремя домой, и остались в Киеве без возможности купить билет. Фокус побывал на центральном жд-вокзале Киева и узнал, как украинцы будут передвигаться по стране во время карантина.

С вокзала – на Блаблакар

Несмотря на закрытие кафе и ресторанов, некогда один из самых посещаемых в мире, Макдоналдс на Вокзальной площади привычно пользуется популярностью. К окну "МакЭкспресс" регулярно подходят покупатели, а большинство столов за ограничительной лентой заняты.

МакДональдз закрыт, но на площадке под открытым небом многолюдно

В то время как в здании Центрального вокзала немноголюдно. Около десяти пассажиров одиноко высматривают свой поезд на табло расписания, а залы ожидания практически пусты.

На вокзале остались последние пассажиры

"Я только что вернулся из Венгрии. Сложностей во время пересечения границы не возникало, прошли нормально. Дальше мне нужно ехать домой, в Кривой Рог. Добираться буду на Блаблакаре. Других вариантов у меня нет", – говорит недавно прибывший в столицу Юрий.

Купил билет – еще не значит, что уехал

Из-за отмены заранее запланированных поездов многие пассажиры оказались в Киеве без возможности вернуться домой.

"Мы должны были доехать из Ужгорода до Лисичанска по предварительно купленным билетам на 17 число. На вокзале говорили, что поезд будет, однако когда наступило время отправления, его отменили. Другие поезда на Лисичанск не едут. После наших возмущений, были прицеплены два вагона до Киева. Что делать дальше мы не знаем", – рассказывает Ольга.

В Ужгороде пассажиры отдыхали в оздоровительном санатории. Узнав о ситуации с отмененным поездом, главный врач отказалась принимать новых пациентов и предложила остаться на время карантина в санатории.

"Мы, к сожалению, не могли остаться. Карантин будет по третье число, если его не продлят. А нам нужно домой, у нас хозяйство. Тем более, это сколько нужно еще денег. Никто бесплатно готовить для нас там не будет", – говорит женщина.

Несмотря на возникшие сложности, Ольга считает, что карантин – это правильная инициатива.

"Она просто сделана задом наперед. Надо было как в Санжарах – всех, кто прибывает, – сразу изолировать. А мы только сейчас начали принимать какие-то меры", – заключает женщина.

С такой же проблемой столкнулась харьковчанка Людмила с мужем Алексеем. Их поезд отменили, деньги за билеты вернули, но альтернативу, как добраться с Ужгорода до Харькова не предоставили.

"Сейчас водители маршруток берут по полторы тысячи гривен. Это в два раза дороже, чем в обычное время. Понятия не имеем пока что делать", - делится женщина.

Людмила уверяет – карантин оправданный, но украинцам нужно было предоставить минимум два дня, чтобы вернуться домой.

"У нас у всех были действующие билеты на 17 марта. Как только стало известно, что 18 марта закроется железнодорожное сообщение весь санаторий побежал покупать билеты на вечер семнадцатого. Мы думали таким образом вернуться домой, но поезда отменили", - говорит Людмила.

По словам женщины – главная цель вернуться домой, после чего до третьего числа забыть о поездках по Украине и сидеть дома.

Последний поезд

Поезд "Бахмут - Львов", после отправления которого, на Центральном вокзале Киева должен был наступить карантин минимум до третьего числа, немного задержался. На перроне его ожидали около пятидесяти человек. Кто-то в медицинских масках, а кто-то – фотографируя историческое событие.

Вышедший из поезда Евгений рассказывает Фокусу – пассажиры относятся к коронавирусу с осторожностью.

"В основном, старшее поколение постоянно обсуждало болезнь. Кроме того, что треть вагона была в масках, могу сказать, что это обычная поездка, ничем не примечательная. Особого ажиотажа не было ", - говорит мужчина.

Его слова подтверждают другие пассажиры, следовавшие из Бахмута во Львов, Александр и Сергей. По их словам – вагон практически пустой.

"Всего человек пять-шесть может с нами едет. Мы регулярно передвигаемся по Украине, скорее всего, будем теперь брать машину", - говорит Александр.

Введение карантина мужчины оценивают положительно.

"Не просто же так люди умирают", - заключил Сергей.

Проводник поезда Михаил уверяет Фокус – настроение у пассажиров хорошее, а поездку можно назвать рядовой.

"Все проходит без эксцессов, хорошо. Пассажиры довольны и ведут себя уравновешенно. Все прекрасно понимают ситуацию, которая сейчас в мире. Весь наш персонал поезда из Львова или области. Мы приезжаем и остаемся дома минимум до третьего числа", - рассказывает мужчина.

Пассажир поезда Владимир не согласен со словами проводника и считает, что отмена железнодорожного сообщения – это глупости.

"Карантин я понимаю, но отмену поездов – нет. Я сейчас еду с работы, из Миргорода, в Ивано-Франковск. Как мне, и еще восьмерым человек, добраться домой? Придется вызывать такси, ехать 200 километров, других вариантов нет", – говорит Владимир.

Мужчина рассказывает, что из-за введения карантина стоимость билета с Миргорода в Ивано-Франковск резко увеличилась.

"Сейчас, чтобы заказать "бусик" нам нужно потратить девять тысяч гривен, вдумайтесь только. Это машина на восьмерых. А на работе не предоставляют отдельный транспорт. Я на протяжении 30 лет каждые три недели езжу по Украине, с запада на восток и теперь надо будет что-то придумывать", – рассказывает мужчина.

Владимир утверждает – правительство приняло правильное решение, объявив карантин. Однако желание некоторых сограждан заработать на человеческих трудностях существенно осложняет жизнь. После заключения, мужчина возвращается к вагону – последний поезд перед "каникулами" на карантин отбывает с киевского вокзала.