В МВД назвали условие введения в Украине чрезвычайного положения

Счет инфицированным коронавирсом должен пойти на сотни – тогда возможен и ЧП, по примеру некоторых европейских стран

В Украине могут ввести режим чрезвычайного положения, но для этого число заболевших должно измеряться сотнями.

Об этом на "Свободе слова" Савика Шустера рассказал замминистра внутренних дел Антон Геращенко, пишет LB.ua.

"Если количество заболевших будет измеряться многими сотнями, то не исключено, что будет принято решение о чрезвычайном положении", – говорит Геращенко.

Если ЧП все же введут, пострадает право граждан на передвижение, предупреждают также в МВД.

"Но сегодня ограничений на передвижения нет", – добавил замминистра.

Также Геращенко уточнил, что сейчас в Украине установлено несколько т.н. "карантинных постов", в т.ч. в городе Радомышль и в одном из населенных пунктов Черновицкой области.

Эти две локации в МВД называют "очагами разноски коронавирусной инфекции".

Что касается ЧП, то Геращенко напомнил, что такой режим уже введен в четырех странах Европы: в Италии, Испании, Франции и Австрии.

"Там граждане могут выходить на улицу только, чтобы купить продуктов или лекарств", – говорит он.

Чрезвычайное положение – это исключительная ситуация, когда под угрозой находится "жизнь нации".

ЧП вводится указом президента не более чем на 30 дней на территории всей страны или на 60 дней на определеной ее части с возможностью продления только на один 30-дневный срок. Решение о ЧП должна утвердить Верховная Рада.

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня Кабмин установил режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.