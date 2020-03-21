В Харьковской области ввели режим ЧС. В планах — остановить общественный транспорт

Вчера на "Свободе слова" премьер Шмыгаль говорил о планах ввести ЧС и во Львовской области

Из-за распротсранение коронавируса в Харьковской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

Об этом заявил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, пишет сайт Харькова.

"С учетом того, что жительницы города Харьков зафиксирован и подтвержден случай коронавируса, есть предложение ввести сегодня чрезвычайную ситуацию в регионе", – сказал Кучер.

В связи с введением ЧС, структурные подразделения ХОГА, главы райгосадминистраций, мэры городов по всей Харьковской области должны будут обеспечить "неуклонное выполнение противоэпидемиологических мер".

В то же время, общественный транспорт в регионе пока не останавливают, но саму идею уже обсуждают.

"Мы пока не останавливаем общественный транспорт, но мы активно изучаем сейчас эту возможность, чтобы мы поспособствовали остановке распространения коронавируса", – добавил Кучер.

ЧС – обстановка на отдельной территории или субъекте хозяйствования или водном объекте, которая характеризуется нарушением нормальных условий жизнедеятельности населения.

Как ранее сообщал Фокус:

Вчера на "Свободе слова" премьер Денис Шмыгаль также сообщил, что ЧС планируют ввести и во Львовской области.

20 марта Кабмин установил режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.