В Харьковской области ввели режим ЧС. В планах — остановить общественный транспорт
2020-03-21 17:55:00
Вчера на "Свободе слова" премьер Шмыгаль говорил о планах ввести ЧС и во Львовской области
Из-за распротсранение коронавируса в Харьковской области ввели режим чрезвычайной ситуации.
Об этом заявил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, пишет сайт Харькова.
"С учетом того, что жительницы города Харьков зафиксирован и подтвержден случай коронавируса, есть предложение ввести сегодня чрезвычайную ситуацию в регионе", – сказал Кучер.
В связи с введением ЧС, структурные подразделения ХОГА, главы райгосадминистраций, мэры городов по всей Харьковской области должны будут обеспечить "неуклонное выполнение противоэпидемиологических мер".
В то же время, общественный транспорт в регионе пока не останавливают, но саму идею уже обсуждают.
"Мы пока не останавливаем общественный транспорт, но мы активно изучаем сейчас эту возможность, чтобы мы поспособствовали остановке распространения коронавируса", – добавил Кучер.
ЧС – обстановка на отдельной территории или субъекте хозяйствования или водном объекте, которая характеризуется нарушением нормальных условий жизнедеятельности населения.
Как ранее сообщал Фокус:
- Вчера на "Свободе слова" премьер Денис Шмыгаль также сообщил, что ЧС планируют ввести и во Львовской области.
- 20 марта Кабмин установил режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.
- 13 марта ЧС ввели также в Черновицкой области. Режим будет действовать до 3 апреля. Также режим ЧС действует в Житомирской области.