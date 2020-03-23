В МОЗ рассказали, как хоронить умерших от коронавируса

Основной риск при погребении имеют ритуальные обряды

В Миздраве разработали инструкцию погребения людей, умерших от коронавируса COVID-19.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает УНИАН.

По его словам, ВОЗ не рекомендует "никаких особых правил" для захоронения умерших от COVID-19.

В то же время, по словам Ляшко, оперативный штаб, который работает при Минздраве, детально изучал данный вопрос, определил все вероятные риски, которые могут возникнуть при захоронении больных с COVID-19.

"Мы разработали определенную инструкцию того, как это происходит. Сейчас эта инструкция ложится в нормативно-правовой акт Минздрава, которая четко покажет всем на каждом этапе захоронения, чтобы не допустить возможного инфицирования", – отметил замминистра.

По его словам, основной риск при погребении имеют ритуальные обряды, поэтому там, где возможно большое скопления людей, прощальные поцелуи – это те точки риска, которые необходимо исключить.

Ляшко также добавил, что Минздрав вынужден рекомендовать сократить время и число людей, которые провожают человека в последний путь при коронавирусной инфекции.

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