Удар по легким. Четвертый день подряд в Киеве повышенное загрязнение воздуха

В Киеве в последние дни наблюдается повышенный уровень загрязнения воздуха. Об этом свидетельствуют данные станций мониторинга качества воздуха в столице. Жалуются на качество воздуха и жители города, публикуя в соцсетях посты и комментарии с жалобами на невозможность проветривать квартиру и аллергические реакции.

По данным saveecobot, повышенный уровень загрязнения воздуха (от 150 до 180) фиксируется во многих районах столицы, в первую очередь — на левом берегу Днепра.

Заместитель мэра Киева Петр Пантелеев в комментарии Стране объяснил появление дымки горением торфяников под Киевом.

В свою очередь, активисты, выступающие за создание на Осокорках Экопарка, считают, что причиной загрязнения воздуха в столице, в частности, стали умышленные поджоги, на которые власть не реагирует должным образом.

"Очевидно, поджоги и сокрушительное уничтожение почти сотни гектаров пойменных лугов и всей флоры и фауны это и есть план развития города. 25 марта 2020 – на сегодняшний день ни одной официальной жалобы от власти Киева по этой ситуации нигде не озвучено. Никаких мер противодействия поджогам не производится. Генплан 2025 в действии! Подготовка новых территорий под оккупацию строительной бандой", – пишет активист Николай Резник в описании к видео пожаров, снятых с квадрокоптера.

Еще один киевский экоактивист Александр Подласов сообщил о поджогах в районе Новая Дарница 25 марта.

"Про первый поджог утром уже говорилось. Оказалось это еще не все...Сегодня пождигали просто все подряд, в разных местах", – пишет автор.

Впрочем, пользователи соцсетей выдвигают и более тривиальную причину пожаров, вроде разведения костров и приготовления шашлыков на природе. Жители левого берега Киева делятся фотографиями пожарищ, на которых видны места, где были разведены костры.

Пожар на Осокорках. Фото: из соцсетей.

Впрочем, вне зависимости от причин происходящего, повышенное загрязнение может значительно ухудшить состояние здоровья украинцев в ситуации эпидемии коронавируса. Поскольку регулярное проветривание помещений входит в список мер по борьбе с инфекцией, рекомендованных украинским ЦОЗ.

Так пожары на Осокорках выглядят из города. Фото: из соцсетей.

Аналогичные рекомендации для тех, кто заболел коронавирусом, давал и доктор Евгений Комаровский, по словам которого, для выздоровления больных крайне важно часто проветривать помещения и дышать чистым воздухом с влажностью около 40-60%.

Как ранее сообщал Фокус:

В КГГА заявляли, что воздух в Киеве на 90% загрязняют автомобили.

Также стало известно, из чего состоит киевский туман. Кроме воды в состав тумана входит пыль, диоксид серы, диоксид азота и формальдегид.