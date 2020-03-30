ВСУ тренируются разворачивать мобильные госпитали для больных коронавирусом

2020-03-30 12:18:00

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Была проведена имитация массового поступления "больных" санитарным автотранспортом

ВСУ в лечебных учреждениях проводят тренировки по разворачиванию военных мобильных госпиталей, адаптированных для приема больных коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба корпорации Богдан.

Отмечается, что в тренировках принимают участие врачебный и средний медсостав, военные инфекционисты, экипажи медицинской эвакуации на автомобилях Богдан-2251, военнослужащие региональных санитарно-эпидемиологических отрядов, военной службы правопорядка и подразделений РХБ защиты.

ВСУ, мобильные госпитали, коронавирус

В частности, во время такой тренировки были развернуты медицинские отделения и посты с необходимым функциональным назначением.

ВСУ, мобильные госпитали, коронавирус

Также была проведена имитация массового поступления "больных" санитарным автотранспортом, что позволило военным медикам усовершенствовать навыки по организации приема, сортировки и проведения лечебно-диагностических мероприятий инфекционным больным.

Как ранее сообщал Фокус:

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