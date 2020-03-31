Экология — наша общая ответственность

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Тема экологической безопасности поднимается который год. Кто-то призывает к ответственности, другие на экологии делают себе имя и карьеру, а третьи просто живут в соответствии с экологическими законами и здравым смыслом. Самая большая сложность — перестроиться и начать жить по-другому. И тут не обойтись без помощи единомышленников. Однако начать можно с малого — отправиться за покупками в «АШАН» и увидеть экопрограммы в действии.

Инициативы «АШАН»

За 10 лет с небольшим на рынке Украины сеть гипермаркетов поддержала ряд глобальных инициатив — социальных и экологических. Компания:

развернула программы по профессиональной и социальной интеграции людей с инвалидностью, работает в направлении развития инклюзивности, вкладывая также материальные средства;

пропагандирует здоровое питание и здоровый образ жизни среди украинцев. Параллельно сотрудничает с фондами и благотворительными организациями, деятельность которых связана с ЗОЖ;

внедряет различные принципы экобезопасности на своих предприятиях, а также участвует в акциях, направленных на защиту окружающей среды.

Необходимо просто брать и делать

«АШАН» стал отличным примером глобального мышления и реальных действий. Не нужно много рассуждать, нужно делать здесь и сейчас. Компания постепенно расширяет направления экодеятельности, но и сегодняшний список поражает:

Уменьшение затрат энергии, переход на энергосберегающие технологии (пеллетные котлы, LED-лампы, детекторы движения на входах/выходах, помогающие «не упускать» тепло). Использование ресурсов с минимальным влиянием на окружающую среду. Поддержка и внедрение проектов циркулярной экономики. Сюда входит и сортировка мусора, при этом Сеть не ограничилась стандартными «пластик-стекло-бумага», но также собирает для переработки или утилизации дерево, металл, органику, батарейки, люминесцентные лампы. Все собранное передается на соответствующие предприятия в нашей стране или зарубежом. Частичный отказ от пластика, полиэтилена, заменяя небольшие пакеты — бумажными из вторсырья, перчатки — щипчиками и лопатками, большие кульки — многоразовыми сумками, текстильными мешочками. Участие сотрудников в велопробегах, экотолоках. Отказ от срезанных елок. Вместо них продаются живые деревья в кадках или качественные искусственные, срок службы которых достигает 20 лет и более.

Так что вы не одиноки в своем стремлении экобезопасности — с вами крупнейшая ритейлерская сеть Украины, насчитывающая в своем кругу тысячи работников и миллионы покупателей.