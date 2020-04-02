Жителям обвалившегося дома в Дрогобыче выделили 40 млн из госбюджета
2020-04-02 18:31:00
Средства из госбюджета можно ожидать до конца апреля
Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда 40 млн 721 тысячу грн на покупку жилья жильцам дома в Дрогобыче, который обрушился в середине августа 2019 года.
Об этом сообщил председатель Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий на своей странице в Facebook.
Средства из госбюджета можно ожидать до конца апреля.
До сих пор жители дома, которых отселили из-за аварии, живут в арендованных помещениях. Средства на аренду жилья им компенсирует Дрогобычский городской совет из местного бюджета.
Как ранее писал Фокус:
- Ночью 28 августа в доме на ул. Грушевского, 101 в Дрогобыче обрушился подъезд четырехэтажного здания. К утру 29 августа под завалами нашли тела восьми погибших.
- Пострадавшим в результате обвала дома в Дрогобыче выделили 1,3 млн гривен.
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