Жителям обвалившегося дома в Дрогобыче выделили 40 млн из госбюджета

2020-04-02 18:31:00

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Средства из госбюджета можно ожидать до конца апреля

Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда 40 млн 721 тысячу грн на покупку жилья жильцам дома в Дрогобыче, который обрушился в середине августа 2019 года.

Об этом сообщил председатель Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий на своей странице в Facebook.

Средства из госбюджета можно ожидать до конца апреля.

До сих пор жители дома, которых отселили из-за аварии, живут в арендованных помещениях. Средства на аренду жилья им компенсирует Дрогобычский городской совет из местного бюджета.

Как ранее писал Фокус:

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