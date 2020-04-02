Жителям обвалившегося дома в Дрогобыче выделили 40 млн из госбюджета

Средства из госбюджета можно ожидать до конца апреля

Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда 40 млн 721 тысячу грн на покупку жилья жильцам дома в Дрогобыче, который обрушился в середине августа 2019 года.

Об этом сообщил председатель Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий на своей странице в Facebook.

Читайте также: Зеленский поручил новому Кабмину проверить все жилые дома в Украине

Средства из госбюджета можно ожидать до конца апреля.

До сих пор жители дома, которых отселили из-за аварии, живут в арендованных помещениях. Средства на аренду жилья им компенсирует Дрогобычский городской совет из местного бюджета.

Как ранее писал Фокус:

Ночью 28 августа в доме на ул. Грушевского, 101 в Дрогобыче обрушился подъезд четырехэтажного здания. К утру 29 августа под завалами нашли тела восьми погибших.

Cуд Дрогобыча избрал меру пресечения фигурантам дела обвала жилого дома.

Пострадавшим в результате обвала дома в Дрогобыче выделили 1,3 млн гривен.