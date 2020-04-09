Коли розпочнуть реставрацію Центрального гастроному

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Проєкт реставрації Центрального гастроному передається на реєстрацію у містобудівному кадастрі Департаменту з питань архітектурно-будівельного контролю міста Києва, повідомили у архітектурно-конструкторському бюро VIHAREV architects & engineers.

Це ще один крок до відновлення окраси Києва, історичної будівлі Хрещатику, 40/1. Замовник реконструкції, власник будівлі ТОВ«АБ Інвестиції і розвиток», виконав зобов’язання, яке надав на протокольній зустрічі у КМДА взимку. «Реєстрація проєкту у містобудівному кадастрі – гарантія того, що висота будинку Центрального гастроному на розі вулиць Хрещатик та Богдана Хмельницького не зміниться під час робіт. Як і було, залишиться три поверхи плюс мансарда», - пояснив автор проєкту Микола Віхарєв.

Будинок Центрального гастроному є одним із небагатьох на Хрещатику, що вціліли під час Другої світової війни. Ділянка головної вулиці столиці від Богдана Хмельницького до Бессарабки дає можливість побачити, яким був дореволюційний Київ. Будинок на розі вулиць Хрещатик і Богдана Хмельницького, 40/1 наказом Мінкультури від 13 липня 2009 року № 521/0/16-09 занесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятка історії, архітектури та містобудування місцевого значення – "Готель "Кане" з охоронним № 350-Кв.

Триповерховий комплекс будівель садиби Івана Баптиста Кане у стилі пізнього класицизму був споруджений у 1873—1874 роках. Він став одним з перших у творчому доробку архітектора Володимира Ніколаєва в Києві. У напівпідвалі містилася кав’ярня, на першому поверсі – кілька магазинів, зокрема, галантерейний «Універсал», швейних машин компанії «Зінгер». На двох горішніх поверхах був облаштований готель на понад 60 номерів, плюс декілька «мебльованих кімнат» у мансарді. Навіть після зміни власника у 1883 році назва готелю «Кане» зберігалась аж до кінця 1920х. З будівлею готелю «Кане» пов’язані імена відомих політичних діячів, акторів, митців. Так, у 1888-89 рр., під час роботи над розписами Володимирського собору, в готелі зупинявся художник Михайло Врубель, а у 1918 р. - гетьман Павло Скоропадський.

Наприкінці 2000-х рр. готель та Центральний гастроном, що розміщувались у будинку, були закриті. Будівля знищена пожежею в 2017. За результатами обстежень несучих будівельних конструкцій будинку, проведених ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» у грудні 2017 р., загальний технічний стан було кваліфіковано як «аварійний».

Проєкт реставрації Центрального гастроному розроблено VIHAREV architects & engineers, улітку 2019 він був затверджений містобудівною радою. Саме цей проєкт і передано на реєстрацію у містобудівному кадастрі.

Будівля залишиться триповерховою, повністю відновляться фасади – мінімалістичні, з цегляним обрамленням вікон та відкритими кутовими балконами, з історичною металічною ковкою. На думку керівника відділу наукових досліджень компанії "Реставратори Старого Києва" Віхарєвої Марії, проєкт відновлення будівлі зроблено згідно найкращих світових стандартів, з повагою до історичної частини міста, зберігаючи фасади та надаючи нові сучасні функції та рішення для будівлі загалом. Наприклад, замість покатої покрівлі буде створено великий оглядовий майданчик, де за планами власника працюватимуть кафе і ресторани. Запланована невелика підземна парковка на 60 місць.

«Це гарний приклад того, як інвестор та проєктанти дослухаються до міської влади та громадськості, а також зразок відкритості та конструктивної співпраці», - зазначила Віхарєва Марія.

За словами Миколи Віхарєва, першочерговим завданням є протиаварійні роботи (укріплення палями, підвішування всіх конструкцій, які збереглися, і укріплення сусідніх будинків). «Маю надію, що всі формальні етапи будуть пройдені у найкоротший термін і вже влітку ми розпочнемо повноцінні реставраційно-будівельні робіти", - резюмував Віхарєв.