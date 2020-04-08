Полковника-разведчика ВСУ Безъязыкова осудили на 13 лет за госизмену

Одновременно суд признал незаконным задержание обвиняемого сотрудниками СБУ в декабре 2016 года без определения следственного судьи

Шевченковский суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего пленного "ДНР", полковника Вооруженных сил Ивана Безъязыкова. Об этом сообщил "Судебный репортер".

Суд признал его виновным в том, что он перешел на сторону врага в 2014 году в период вооруженного конфликта с РФ.

Прокурор просил 13,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд присудил 13 лет без конфискации, но с лишением воинского звания "полковник ВСУ".

Также суд признал незаконным задержание Безъязыкова сотрудниками СБУ в декабре 2016 года без определения следственного судьи. Все его допросы на досудебном следствии cуд также признал незаконными.

Защита готовит апелляцию на приговор, поскольку их подзащитный виновным себя не признает, в обвинение считает политически мотивированным.

Безъязыков летом 2014 года был начальником разведки сектора "Д" (вдоль границы с РФ). В августе 2014 он и еще двое офицеров якобы пошли к боевикам с белым флагом и договорились о том, чтобы забрать тела погибших военнослужащих. Однако другие боевики взяли их в плен.

Безъязыков заявляет, что никогда не соглашался на сотрудничество с боевиками. Они заставляли его выполнять определенные работы: работать с бумагами, вести телефонные разговоры, встречаться с определенными людьми. Но он уверял, что ни одно его действие не навредило ни государству, ни ее гражданам.

Адвокаты заявили, что прокуратура не предоставила ни одного прямого доказательства участия обвиняемого в террористической организации и государственной измене. Ни один свидетель не сказал о его сотрудничестве с боевиками.

В июле 2016 года было объявлено об освобождении Безъязыкова после "спецоперации СБУ". Но его жена рассказала, что его освободили из плена не благодаря спецоперации, а во время секретного обмена, о котором СБУ запретила говорить.

В декабре 2016 года Безъязыкова задержали, с тех пор он находится в СИЗО.

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