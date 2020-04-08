Сбыт фальсификата в Житомирской области организовали трое житомирян

СБУ блокировала на Житомирщине и в Киевской области масштабное незаконное изготовление и реализацию некачественных контрафактных дезинфицирующих средств на миллионы гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В начале марта оперативники Управления СБ Украины в Житомирской области получили информацию о попытке группы лиц доставить фальсифицированное антисептическое средство в лечебные учреждения региона, в частности в областную детскую больницу. Правоохранители блокировали поставки, по данному факту было начато уголовное производство", – сказано в сообщении.

Сбыт фальсификата в Житомирской области организовали трое житомирян. Одна из сообщниц ранее работала на местном предприятии, которое легально производит антисептик.

Цех злоумышленники обустроили в арендованных помещениях в промышленной зоне Житомира.

Сотрудники СБУ задокументировали, что производство контрафактных дезинфицирующих средств происходило кустарным способом с использованием сырья сомнительного происхождения по неизвестной рецептуре без разрешительных документов и контроля качества.

Отмечается, что масштабное производство поддельного антисептика осуществлялось в нежилых помещениях на окраине столицы и в Киевской области. "Бизнес-партнеры" житомирян наладили изготовление не только "отечественных" дезинфицирующих средств, но и антисептика "стандарта ЕС".

Готовую продукцию под видом известных марок отечественных и европейских дезинфицирующих средств злоумышленники сбывали на территории нашего государства через аптечные сети, в том числе коммунальные, и интернет-магазины.

В Житомире и на Киевщине правоохранители обнаружили почти 70 тысяч литров этанола, примерно 10,5 тысячи литров готового фальсификата, химические соединения, пустую тару, наклейки торговых марок производителей и оборудование для изготовления контрафактных дезинфицирующих средств.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности. Дополнительно проверяется механизм сбыта некачественного антисептического средства в аптечные заведения, особенно учитывая ажиотаж, связанный с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

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