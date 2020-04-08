Кабмин немного ослабил карантин
2020-04-08 22:13:00
В правительстве разъяснили, кому из лиц 60 лет и старше разрешено покидать самоизоляцию
Кабинет министров внес изменения в постановление о предотвращении распространения коронавируса, уточнив перечень объектов, которые могут работать во время карантина, а также категории людей 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.
Согласно изменениям во время карантина разрешена работа следующих объектов:
- Почтовой и курьерской деятельности;
- Строительных работ;
- По сбору и заготовке отходов;
- Учреждения торговли строительными материалами;
- Химчистки.
В правительстве уточнили, какие категории людей 60 лет и старше не обязаны соблюдать самоизоляцию:
- Госчиновники, депутаты всех уровней, мэры, судьи и другие лица, на которых распространяется действие закона "О противодействии коррупции";
- Военнослужащие, сотрудники Вооруженных сил Украины и другие правоохранители;
- Лица, которые участвуют в мероприятиях по борьбе с распространением коронавируса;
- Лица, которые обеспечивают деятельность критических предприятий, а именно: в области энергетики, химической промышленности, транспорта, информационных технологий, электронных коммуникаций, банковского и финансового сектора, оборонной промышленности; в области жизнеобеспечения населения в сфере централизованного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, обеспечения газом, пищевой промышленности, сельского хозяйства, охраны здоровья; аварийные, коммунальные и спасательные службы экстренной помощи населению; предприятия, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства; объекты потенциально опасных технологий и производств.
Первоначально исключение делалось только для лиц, которые участвуют в мероприятиях по борьбе с распространением коронавируса.
Кроме этого правительство утвердило порядок обязательного помещения на обсервацию (самоизоляцию) лиц, въехавших на территорию Украины.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабмин с 6 апреля запретил находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также перемещаться группами более чем по два человека и без документов.
- В Кабмине пояснили, что общественное место – это часть любого сооружения, которое доступно или открыто для населения, в том числе за плату. При этом расширять этот список могут местные власти.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что темпы заболеваемости коронавирусом в Украине скоро достигнут своего пика, поэтому говорить об окончании карантина еще рано.