Один из мужчин жег поле, а другой – лесополосу

В Житомирской области задержали двух мужчин, причастных к масштабному лесному пожару на территории Народичского и Клищивского лесничеств.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Поджигателей задержали вблизи села Рубежовка Народичского района. Один из них жег поле, а другой – лесополосу. Работники лесничества вызвали полицию, которая задокументировала все обстоятельства правонарушения.

"По информации Народичского отделения полиции, оба мужчины признались в предыдущем поджоге вблизи села Гуто-Марьятин (соседнее с с. Рубежовка), который и привел к масштабному пожару в Житомирской области, последствия которого будут катастрофическими и для людей, и для окружающей среды" – сказано в сообщении.

На территории Народичского, Клищивского и Базарского лесничеств Народичского спецлесгоспа с 4 апреля находятся около 150 спасателей и лесников, которые круглосуточно тушат масштабный лесной пожар.

Осуществлено 280 вылетов авиатехники и сброшено в эпицентр пожара почти 1500 тонн воды.