США передали ВСУ партию автомобилей Toyota

В США вновь заявили, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины

США передали Украине дополнительные транспортные средства, которые ВСУ смогут использовать в зоне проведения ООС.

Об этом сообщает посольство США в Украине в Twitter.

"Даже во время Covid-19 предоставление нашей помощи Украине в области безопасности продолжается постоянно! На прошлой неделе мы доставили дополнительные транспортные средства, которые Вооруженные силы Украины смогут использовать в зоне проведения ООС", – говорится в сообщении.

Посольство также подчеркнуло, что Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом российской агрессии.

Как ранее сообщал Фокус: