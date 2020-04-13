США передали ВСУ партию автомобилей Toyota
2020-04-13 15:33:00
В США вновь заявили, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины
США передали Украине дополнительные транспортные средства, которые ВСУ смогут использовать в зоне проведения ООС.
Об этом сообщает посольство США в Украине в Twitter.
"Даже во время Covid-19 предоставление нашей помощи Украине в области безопасности продолжается постоянно! На прошлой неделе мы доставили дополнительные транспортные средства, которые Вооруженные силы Украины смогут использовать в зоне проведения ООС", – говорится в сообщении.
Посольство также подчеркнуло, что Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом российской агрессии.
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце марта американские власти выделили 1,2 миллионов долларов на медицинскую и гуманитарную помощь для преодоления коронавируса в Украине.
- Ранее посольство Украины в США попросило у предпринимателя Илона Маска Украине аппараты искусственной вентиляции легких для Украины.
- У военнослужащих и военных врачей ВСУ не хватает защитных средств для обеспечения всего личного состава.
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