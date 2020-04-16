В Украине заразились коронавирусом 788 медиков. Больше всего — на Буковине

За сутки инфекцию подтвердили у 104 медработников

В Украине за сутки заразились коронавирусом 397 человек, среди них 29 детей и 104 медработника. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки госпитализировали 12 медработников, остальные лечатся дома.

Всего заразились коронавирусом 788 медиков - 18,9% от общего количества инфицированных в Украине (4161).

"Больше всего зарегистрированных случаев в Черновицкой области - 126 медработников. Мы анализируем каждый случай, в связи с чем это произошло, в какой больнице и в каких условиях", - добавил Степанов.

Министр уверяет, что каждый день улучшаемся обеспечение больниц защитной экипировкой и это направление является приоритетом для руководства страны.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из государственного бюджета будут выплачивать денежную помощь семьям врачей, погибших от коронавируса.