В Украине за сутки заразился коронавирусом 91 медик. Всего — уже 879

С начала эпидемии вылечились 42 медработник

В Украине за все время заразились коронавирусом 879 медиков - 18,8% от общего количества инфицированных (4662). Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"ПЦР тестами подтвержден 501 человек, заболевший на коронавирус. Среди них 31 ребенок и 61 медицинский работник. Это новый антирекорд по заболевшим за сутки. Госпитализированы 156 человек, среди них 11 детей и 12 медицинских работников", - заявил он.

Выздоровели за сутки 60 человек, в том числе 3 ребенка и 19 медработников.

Всего в Украине выздоровели 246 человек, среди 12 детей и 42 медика.

Напомним, Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из государственного бюджета будут выплачивать денежную помощь семьям врачей, погибших от коронавируса.