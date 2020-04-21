От галстука до велосипеда: за время президентства Зеленский получил 181 подарок

Треть подарков президент Украины получил иностранных лидеров, делегаций и компаний

Со дня инаугурации в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский получил 181 подарок. Об этом говорится в ответе Офиса президента на запрос Украинских Новостей.

Треть подарков (около 60) Зеленский получил иностранных лидеров, делегаций и компаний.

Среди них: собрание сочинений Шекспира от Секретной службы МИД Великобритании (MИ-6), фарфоровая статуэтка "Покемон" от основателя компании Alibaba Group, китайского бизнесмена Джека Ма, галстук Hermes от бывшего председателя Европейского совета Дональда Туска.

В день инаугурации, 20 мая 2019, делегация США презентовала главе государства коробку сигар с орлом на крышке, президент Венгрии Янош Адер – статуэтку, делегация Казахстана – часы, а Румынии – подарочную ручку.

В течение первого полугодия своего президентства Зеленский получил в подарок галстук Hermes от Дональда Туска, от бизнесменов Китая – красную вазу с рисунком цветов, свиток с драконом и птицей и свиток с изображением моста, от посланника премьер-министра Японии – скатерть, от американских сенаторов – металлическую тарелку с символикой США, от президента Финляндии – вазу, от МИД Польши – запонки, а Швеции – дизайнерскую тарелку из металла. От делегаций Словакии, Израиля и Франции – тарелку из хрусталя, статуэтку и ручку.

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Во время визита в Турцию Зеленскому презентовали 10 подарков, среди которых галстук от президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сахарница, мешочек с горохом нут и семенами кориандра, а во время визита в Эстонию – велосипед и маску для сна.

В ходе визита в Литву Зеленский получил от президента Гитанаса Науседы галстук и брошку, в Латвию – запонки от спикера Сейма, в Польшу – графин и набор стаканов, а в Японию – часы на деревянной доске.

В Украине Президент получил банку с надписью "Слава Украине" и табличкой из тюрьмы от освобожденного из заключения режиссера Олега Сенцова и мягкую игрушку "Сова" от экс-председателя Харьковской областной государственной администрации Юлии Светличной.

Во время рабочего визита в Одессу Зеленскому презентовали кепку "гоцманка" и керамическую статуэтку "дельфин", на Чернобыльскую атомную электростанцию – дозиметр, а на Восток – деревянную табличку с надписью "Украина или смерть".

Помимо этого в 2019 Зеленскому дарили Библии, иконы из бисера, вышиванку, его портрет, картину "Зе! Команда" и около сотни различных книг.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинским ученым "как минимум миллион долларов" за создание вакцины от коронавируса.