Собственнику одного из крупнейших украинских провайдеров сообщили подозрение в госизмене

Владельца компании подозревают в работе на ФСБ РФ

СБУ сообщила о подозрении в государственной измене гражданам Украины – владельцу и юристу одной из крупнейших украинских холдинговых компаний-провайдеров.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в четверг, 23 апреля.

По данным следствия, владелец компании по предварительному сговору с юристом и при пособничестве гражданина РФ, действуя в интересах ФСБ РФ, подсоединили телекоммуникационные сети провайдера к системе, осуществляющей мониторинг и хранение конфиденциальных данных пользователей на территории аннексированного Крыма.

Также они предоставили доступ к сети аппаратно-программного комплекса "Ревизор", который предназначен для блокировки доступа к информационным ресурсам, контенту и сайтам в Интернете, перечень которых определяется "Роскомназдором", в том числе и официальным государственным информационным ресурсам.

"Размещение указанного оборудования для проведения оперативно-розыскных мероприятий и хранение на нем информации дает возможность России и отдельным подразделения ФСБ РФ и их представителям получать доступ к содержанию общения абонентов, которые находятся на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь, ведомостей об их местонахождении, объеме полученных услуг", – сообщили в Офисе генпрокурора.

Эта информация использовалась спецслужбами для обнаружения и преследования лиц, которые не согласны с изменением границ территории Украины и оккупацией Крыма, а также для противодействия законной деятельности правоохранительных и других органов на территории Украины.

Также преступные действия содействовали блокировке в Крыму возможности получения объективной информации и ведомостей, необходимых для защиты прав и свобод украинцев в условиях оккупации.

Пресс-служба СБУ также сообщает, разоблачили холдинг российских телекоммуникационных компаний на тайном сборе информации о жителях Крыма.

По данным Украинской Правды, речь идет о российском ООО "Юнайтед Телеком", которое входит в холдинг Wnet.

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