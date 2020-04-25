Землетрясение в Одессе: в Украине ощутили подземные толчки из Румынии

Землетрясение произошло около часу ночи

Несколько подземных толчков ощутили в ночь на 25 апреля жители Одесской области.

Об этом сообщает Думская.

Землетрясение произошло около часу ночи.

В это время было зафиксировано землетрясение в Румынии. Подземные толчки, магнитуда которых составляла 4.72, 4.9 и 5.3, произошли в зоне горного хребта Вранча.

Больше всего подземные толчки ощутили жители многоэтажек Одесской области.

Как ранее писал Фокус:

В начале года на востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8, в результате которого погиб 21 человек. Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) заявило, что в районе Сивридже, провинции Элазыг в 20:55 было зафиксировано землетрясение силой 6,8 балла. Землетрясение произошло на глубине 6,75 км.