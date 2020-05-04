Нова якість від бізнес-школи "Міжнародний інститут бізнесу"

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Турбулентні часи вимагають негайного визнання, що старі підходи та бізнес-моделі не працюють, що споживчі вподобання та звички безповоротно змінились, що клієнтам потрібна зовсім інша цінність. За таким визнанням мають здійснюватися невідкладні рішучі дії.

Здатність ефективно керувати змінами в умовах невизначеності зараз стає ключовою компетенцією будь-якого бізнесу, оскільки нові економічні та соціальні умови швидко змінили контекст для планування подальших дій.

Бізнес-школа «Міжнародний інститут бізнесу» (МІБ) в цьому плані стала прикладом для багатьох освітніх організацій та продемонструвала швидку та гнучку реакцію на жорсткі законодавчі обмеження. Керівництво бізнес-школи розробило трансформаційну стратегію, в основу якої було покладено потреби клієнтів, які миттєво змінились в нових кризових умовах.

«Завдяки тісному зв’язку з нашими клієнтами, слухачами та випускниками ми завжди тримали руку на пульсі їх настроїв та потреб. Саме це дозволило нам швидко зрозуміти, що МІБ має змінити свої продукти, змінити підходи до реалізації освітніх програм та почати надавати нову якість бізнес-освіти» - прокоментував ректор МІБ О.Савченко.

Разом із викладачами, які складають інтелектуальне ядро бізнес-школи, керівництво компанії розробило детальну стратегію трансформації, і почалось оперативне впроваджування її в життя. Вже зараз ми спостерігаємо якісні зміни, які МІБ встиг зробити за кілька тижнів.

В першу чергу бізнес-школі вдалось буквально за два дні після введення жорстких обмежень на проведення класичного навчання перевести всі свої програми в онлайн-формат та продовжити надавати послуги в повному обсязі. Для цього навчальні матеріали всіх курсів були перебудовані та адаптовані під дистанційне навчання. В МІБ пояснюють такий успіх тим, що ще минулого року ними було розроблене власне програмне забезпечення, яке дозволило спростити операційні ланцюги при адмініструванні навчального процесу та стало зручним майданчиком для спілкування викладачів та студентів. А гнучкість та колосальний досвід професорсько-викладацького складу на чолі з академічним директором МІБ А. Кудіновою дозволили швидко адаптувати навчальні матеріали, не втративши їхню високу якість. Також були знайдені такі технічні інструменти, що дозволяють продовжувати навчання із застосуванням традиційних методів – групових завдань, кейсів, медіа-матеріалів, інтерактивних підходів.

"Міжнародний інститут бізнесу" став також одним з перших навчальних центрів у світі, який перевів програми таких міжнародних кваліфікацій як REFA та CIM в онлайн-формат та продовжив навчання дистанційно.

Студенти бізнес-школи спочатку сприйняли нові правила навчання із долею скептицизму, але вже за кілька днів зрозуміли, що МІБ здатен надавати якісні послуги незалежно від формату.

Н.Одольська, слухачка програми МВА МІБ, поділилась враженнями: «Не помітила особливої різниці в онлайн, оскільки з викладачами був хороший контакт і діалог».

А інший студент, Д.Кулагін на своїй сторінці в Фейсбуці написав:

Багато хто зі слухачів, особливо не кияни, навіть зраділи таким нововведенням – адже вони побоювались, що через обмеження транспортного сполучення вони будуть змушені пропускати навчання. Решта лишились задоволені тим, що вони можуть ефективно витрачати час в умовах карантину.

Також у цей час "Міжнародний інститут бізнесу" реалізував свої давні плани щодо зміни кампусу.

«Зараз, коли всі співробітники працюють віддалено, а заняття проходять в онлайні, ми маємо чудову нагоду, щоб без додаткових незручностей для слухачів організувати процес переїзду до ще зручнішої та комфортнішої локації, - ділиться планами виконавчий директор МІБ Ю.Зеленін. – Тож, як тільки обмеження на проведення занять face-to-face будуть зняті, ми будемо раді продовжити надавати наші послуги на новому майданчику».

"Міжнародний інститут бізнесу" також інвестує в розвиток свого ключового активу – викладачів. МІБ трансформував їхні кадрові компетенції відповідно до запиту ринку бізнес освіти, який драматично змінився, створивши таким чином інтелектуальне ядро для запуску змін бізнес-моделей компаній і їх адаптації під нові реалії. Адже місія МІБ – це створення цінності для особистостей, компаній та суспільства.

Спираючись на ґрунтовний аналіз поточної ситуації щодо глибини впливу наслідків пандемії на освітню галузь та зважаючи на прогнозовану його тривалість, МІБ включив до своєї трансформаційної стратегії створення нових продуктів та інноваційних форматів освітнього процесу.

Як визнаний лідер галузі, МІБ ще на початку квітня став ініціатором зустрічі представників шести українських бізнес-шкіл, щоб показати громадськості, що бізнес-освіта – це фундамент для розвитку економіки в будь-які часи. Метою заходу була інтеграція задля вироблення заходів для створення цінності для своїх клієнтів в нових, часом екстремальних умовах.

Як бачимо, бізнес-школа "Міжнародний інститут бізнесу" стає рушійною силою для трансформації українського бізнесу і його успішної адаптації до нової економічної реальності.