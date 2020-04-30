Киев закупил в "Эпицентре" 50 тысяч масок в начале эпидемии, – Кличко
2020-04-30 13:57:53
Такую закупку провели 1 апреля, еще до того, как привезли маски, заказанные Киевом
Киевское КП "Фармация" покупало маски в компании "Эпицентр К" для продажи в коммунальных аптеках.
Об этом на брифинге рассказал мэр Киева Виталий Кличко, передает УП.
"1 апреля "Фармация" закупила 50 тыс. масок у "Эпицентра", до того, как поступили маски, заказанные городом. Маски у "Эпицентра" купили не за бюджетные средства, а за счет предприятия, для распространения в сети коммунальных аптек", – сообщил Кличко.
Также столичный глава прокомментировал появившуюся вчера в СМИ информацию о письме депутата Александра Гереги с предложением властям города приобрести маски у его "Эпицентра".
По его словам, такое письмо действительно было и теперь городские власти должны рассмотреть его в соответствии с действующим законодательством.
Кличко отметил, что в начале карантина, когда был дефицит средств защиты, "Эпицентр" предоставил городу 100 тыс. масок на безоплатной основе.
Киев покупал маски как у украинских производителей, так и у поставщиков из-за границы, но, делалось это на средства благотворителей и "Фармации", добавил мэр города.
Вчера СМИ опубликовали письмо на бланке нардепа Александра Гереги, которое было адресовано мэру Киева Виталию Кличко. В письме предлагалось закупить в его торговой сети "Епицентр" медицинские маски, которые в Украину привезла "Мрия".
Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко объяснил ситуацию: "Все очень просто, как и говорил президент, этот самолет оплачивался не из госбюджета. Он оплачивался коммерческими структурами".
Тимошенко добавил, что гуманитарный груз везли для поставок в больницы и другие учреждения, а коммерческий – для продажи.
Как ранее сообщал Фокус:
- 23 апреля крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" доставил в Украину из китайского Тянцзиня медицинский груз общим весом в 103 тонны.
- В конце марта сообщалось, что "Эпицентр К" не будет закрывать свои торговые центры на карантин. Свое решение в компании аргументировали необходимость продолжать выполнять свою "социальную миссию".