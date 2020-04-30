Киев закупил в "Эпицентре" 50 тысяч масок в начале эпидемии, – Кличко

Такую закупку провели 1 апреля, еще до того, как привезли маски, заказанные Киевом

Киевское КП "Фармация" покупало маски в компании "Эпицентр К" для продажи в коммунальных аптеках.

Об этом на брифинге рассказал мэр Киева Виталий Кличко, передает УП.

"1 апреля "Фармация" закупила 50 тыс. масок у "Эпицентра", до того, как поступили маски, заказанные городом. Маски у "Эпицентра" купили не за бюджетные средства, а за счет предприятия, для распространения в сети коммунальных аптек", – сообщил Кличко.

Также столичный глава прокомментировал появившуюся вчера в СМИ информацию о письме депутата Александра Гереги с предложением властям города приобрести маски у его "Эпицентра".

По его словам, такое письмо действительно было и теперь городские власти должны рассмотреть его в соответствии с действующим законодательством.

Кличко отметил, что в начале карантина, когда был дефицит средств защиты, "Эпицентр" предоставил городу 100 тыс. масок на безоплатной основе.

Киев покупал маски как у украинских производителей, так и у поставщиков из-за границы, но, делалось это на средства благотворителей и "Фармации", добавил мэр города.

Вчера СМИ опубликовали письмо на бланке нардепа Александра Гереги, которое было адресовано мэру Киева Виталию Кличко. В письме предлагалось закупить в его торговой сети "Епицентр" медицинские маски, которые в Украину привезла "Мрия".

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко объяснил ситуацию: "Все очень просто, как и говорил президент, этот самолет оплачивался не из госбюджета. Он оплачивался коммерческими структурами".

Тимошенко добавил, что гуманитарный груз везли для поставок в больницы и другие учреждения, а коммерческий – для продажи.

Как ранее сообщал Фокус:

23 апреля крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" доставил в Украину из китайского Тянцзиня медицинский груз общим весом в 103 тонны.