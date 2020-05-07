Продавайте через интернет-магазин или окажетесь не у дел, такие времена

Инновации

Если хочешь победить врага — сделай его своим другом.

...Кто-то ещё думает, что мы переживаем типичный “экономический кризис”, который скоро закончится, как-то пройдёт, как и все предыдущие (2008, 2014 годах). Но тут и сейчас у нас другая механика возникновения “кризиса”, другое происхождение и последствия будут тоже другие.

Наши уютные “мирки”, действительно, больше никогда не будут как прежде, и мы ещё долго будем бояться идти в театр или в кино, а кафешкам и ресторанам придётся хуже всех. Маски на лице официанта, на тебе, на людях вокруг — это будет больше похоже на пребывание в зоне отчуждения, чем на привычный релакс в кругу друзей. Кто за такие эмоции будет платить деньги?

Иллюзии в сторону, мы должны признать, что коронавирус так просто не исчезнет, и на ближайшие год-два, похоже, станет неотъемлемой составляющей нашей повседневной жизни. Нам придётся адаптироваться под сложившиеся обстоятельства или “умереть”, другого не дано.

Коронавирус сместил денежное русло из офлайна в онлайн, и чтобы научиться ловить там свою “рыбку”, придется во многом разобраться. Прежде всего в том, как создать свой продающий сайт или интернет-магазин, а также откуда там возьмётся трафик и продажи...

Причём, заметьте, факта создания сайта или интернет-магазина недостаточно. После выхода из разработки его нужно будет активно продвигать, что требует определённых знаний, опыта и финансовых затрат.

!Сначала продажи — потом разработка

Важно понимать, что для продаж нужен быстрый трафик, много трафика — конкретные посетители, а не какой-то эфемерный “продающий дизайн”. Это может быть трафик из контекстной рекламы, поисковых систем или социальных сетей, трафик с тех же досок объявлений, маркетплейсов и прайс-агрегаторов — всё зависит от вашей ниши и от того, где обитает ваша целевая аудитория.

Параллельными шагами могут быть интеграции корпоративного сайта или интернет-магазина с системой учета товаров (например, 1С:Предприятие), CRM-системой, службами доставки и оплаты.

Важно: не делаем сначала, а потом думаем, как продвинуть. А наоборот, сначала думаем, как будем продвигать, и затем понимаем, что необходимо для этого сделать и тогда ищем того, кто эти задачи сможет решить.

Маркетплейсы.

Многие думают: стоит ли заморачиваться с созданием своего сайта, если есть уже готовые площадки, у которых “миллионы трафика”? Ответ однозначный — да, стоит, поскольку стоимость продажи на маркетплейсе в разы дороже, чем в своём интернет-магазине. В онлайн-бизнесе очень важную роль играют привлечение трафика и повторные продажи, в том числе и благодаря email-, SMS-маркетингу.

Когда конкуренция на рынке растет, а стоимость продажи становится порой даже больше, чем вы заработали, ваша задача — привести этого клиента повторно и тогда уже получить прибыль. Но привести его нужно уже на свою площадку, свой сайт, который безраздельно принадлежит вашему бизнесу и бренду, а не в магазинчик на маркетплейсе, который опять оставит себе 15% с продажи.

Пример. Представим, что вы торгуете товарами для домашних любимцев, и для того, чтобы привести на свой сайт 100 посетителей, из которых только двое купят, необходимо потратить на рекламу 300 грн. Предположим, что средний чек у вас — 1000 грн., а чистая прибыль составляет 10% от оборота. Т.е. первая продажа каждому из этих покупателей принесла минус 50 грн. Если вы всё сделали правильно, ваши покупатели остались довольны, то вы можете рассчитывать на то, что за следующей покупкой они придут к вам напрямую, а не из рекламы и, соответственно, ваша прибыль составит 100 грн. (смс или email-маркетинг в помощь).

Итого:

Первая продажа: ваш бизнес минус 50 грн.

Вторая продажа: вы “отбили” минус от первой продажи и уже заработали 50 грн.

Третья — и все последующие — продажи будут приносить по 100 грн. прибыли.

Есть такие понятия, как САС (Customer Acquisition Cost) – стоимость привлечения клиента и LTV (lifetime value) – количество денег, которое вы рассчитываете получить с конкретного клиента за время его «жизни с вами». Делайте всё возможное, чтобы ваши отношения с покупателями развивались годами, и будет вам счастье.

А теперь сделайте те же сами подсчёты, но -15% с каждой продажи, которые оставит себе маркетплейс.

В большинстве случаев начинающему онлайн-предпринимателю сложно во всём разобраться. Приобрести годовой пакет, выгрузить товары на платформу и только отправляй товар по почте – вот небывалая стратегия “счастья”, о которой часто рассказывают на YouTube “инфо-цыгане”.

Но реальная ситуация на маркетплейсах такова, что ожидать продаж приходится рядом с сотнями конкурентов. Вы платите за участие, платите за трафик, который делится непрозрачным способом между всеми участниками. В отличии от покупки трафика непосредственно у поисковиков или у социальных сетей, прайс-агрегаторов, на маркетплейсе вы ничего не контролируете и не сможете разобраться, куда и как именно потрачены ваши деньги на рекламу.

Создавайте и развивайте свой интернет-магазин с умом

Создавайте SEO-структуру для интернет-магазина с помощью SEO-фильтра, тестируйте разные новые «фишки», которые появляются на рынке, – это залог вашего успеха.

Эта тема детально расписана в блоге веб-студии, кому интересно, почитайте, довольно занимательно.

Топ-5 ошибок, которые советуем избегать начинающим

Чаще всего опыт не передается, он покупается и стоит дорого. Чтобы избежать многих ошибок, рекомендуем вам найти надежного партнера уже с этим опытом.

Рекомендации – как резюме нашей статьи:

1. Думайте сперва о продажах. Не будет продаж — все остальное окажется ни к чему. Маркетплейсы, прайс-агрегаторы, доски объявлений, форумы и прочие площадки рассматривайте только как источник трафика.

2. Не пытайтесь “прыгать выше крыши” и не ищите бетономешалку, чтобы взбить яйца. Люди пишут самописные сайты, покупают лицензии на дорогостоящие решения, а у них всего 50 000 товаров. Избегайте чрезмерно дальновидного мышления, которое может привести к очень долгому старту, большим финансовым и эмоциональным затратам.

3. Не затягивайте этап запуска интернет-магазина. Запускайте минимально рабочую модель как можно скорее.

4. Дорабатывайте, улучшайте ваш магазин уже в процессе его активного продвижения. Идите на рынок и приведите 100 000 трафика, продайте хотя бы 1000 единиц вашего товара (средняя конверсия по всем нишам — 1%). Так многое станет ясным, а многое из того, что вы считаете сейчас важным, — упразднится.

5. Выбирайте партнера-подрядчика, который умеет не только рисовать красивые презентации и не только “что-то кодить”, а знает и разрабатывает интернет-магазин с учётом всего необходимое для достижения успеха в продажах.

Статья подготовлена при содействии Николая Балдина, эксперта рынка электронной коммерции, руководителя веб-студии NEOSEO.