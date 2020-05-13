КЛУБ 4 ЛАПЫ DENTAL - ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПРИВЫЧКАМИ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЛЮБОВЬЮ

Позиция

Задумывались вы как много общего у всех владельцев домашних животных? Мы объединены любовью, человечностью и желанием как можно лучше позаботиться о своем четырёхлапом друге. А еще, конечно, милыми мелочами вроде шерсти на любимых джинсах, следа лапы на пальто или того, как мы просыпаемся - от прикосновения к лицу милого влажного носика, мол "Хватит спать, хозяин! Айда чистить зубки и начинать новый день! А еще я хочу чего-нибудь вкусненького! "

Мы вместе с любимцами приводим себя в порядок и вместе завтракаем, гуляем любимыми маршрутами и играем в любимые игры - ведь мы объединены привычками и это то, что делает нас еще ближе!Так хозяева "хвостиков" - это настоящий клуб. И мы, бренд КЛУБ 4 ЛАПЫ, гордые быть в нем - сообществу тех, кто разбирается в настоящий заботе о животных. А одним из ее проявлений, несомненно, станет угощение собаки снеком из серии Dental Sticks.

Когда нас объединяют привычки: чистим зубки вместе!

Вы любите перекусить чем-нибудь вкусненьким, но хотите, чтобы это не навредило здоровью?

Ваша собака так же радуется лакомству от КЛУБ 4 ЛАПЫ! Наша линейка снеков не только радует отменным вкусом, но и является полезным дополнением к ежедневному рациону.

Дважды в день чистите зубы, чтобы сохранить их здоровыми и регулярно посещаете стоматолога?

Гигиена ротовой полости так же важна и для вашей собаки, ведь в нем генетически заложена потребность жевать. Для отличного самочувствия вашему другу крайне необходимы здоровые зубки.

Именно поэтому мы создали жевательные палочки для собак Club 4 Paws Dental, которые прекрасно очищают зубы от налета и предотвращают образование зубного камня:

Что такое снеки Club 4 Paws Dental Sticks и как их правильно употреблять: все ради здоровья вашего любимца

Приятный аромат и насыщенный вкус жевательных палочек КЛУБ 4 ЛАПЫ непременно порадуют вашего четырёхлапого друга. Они станут его любимыми лакомствами для поощрения, например, при отработке новых команд.

А вы обязательно оцените:

отличные очищающие свойства палочек. При разжевывании собакой, частички снека бережно очищают зубную эмаль и предотвращают формирование зубного камня. Это простой и действенный способ позаботиться о гигиене ротовой полости вашего любимца;

При разжевывании собакой, частички снека бережно очищают зубную эмаль и предотвращают формирование зубного камня. Это простой и действенный способ позаботиться о гигиене ротовой полости вашего любимца; умеренную жесткость и особую форму палочек, позволяет как лучше очистить зубы от налета даже у собак пожилого возраста и тех, которые уже имеют определенные проблемы с полостью рта и не могут справиться с твердыми лакомством;

позволяет как лучше очистить зубы от налета даже у собак пожилого возраста и тех, которые уже имеют определенные проблемы с полостью рта и не могут справиться с твердыми лакомством; возможность выбрать размер снека, в соответствии с величиной собаки. Мы выпустили две позиции, которые позаботятся о здоровье зубов собак средних и крупных пород. В каждой упаковке содержится по 3 палочки. Так же и в других линейках кормов КЛУБ 4 ЛАПЫ вы всегда найдете то, что подойдет вашему любимцу, согласно его возраста, размера и базовых потребностей. Ведь каждый из четырёхлапых друзей требует особой заботы!

Мы выпустили две позиции, которые позаботятся о здоровье зубов собак средних и крупных пород. В каждой упаковке содержится по 3 палочки. Так же и в других линейках кормов КЛУБ 4 ЛАПЫ вы всегда найдете то, что подойдет вашему любимцу, согласно его возраста, размера и базовых потребностей. Ведь каждый из четырёхлапых друзей требует особой заботы! немецкое производство. Мы тщательно контролируем качество снеков на каждом этапе производства. Продукция проходит обязательное тестирование и одобрение высококвалифицированными специалистами отрасли.

А для того, чтобы лакомства Club 4 Paws Dental sticks принесли максимальную пользу любимцу, стоит помнить три простых правила:

Регулярность. Пусть ежедневное лакомство жевательными палочками станет для вашей собаки такой же привычной вещью как для вас чистка зубов. Ведь мы с вами точно знаем - полезные привычки объединяют, не так ли? Соблюдение ежедневной нормы. Ветеринары утверждают: лакомства должны составлять не более 15% рациона животного. И это - 1 жевательная палочка в день для собак. Доступ к питьевой воде. Проследите, чтобы порадовавшись любимым лакомством, ваш любимец мог запить их в любой момент.

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Где купить снеки для собак Club 4 Paws Dental Sticks: просто и по разумной цене!

Поэтому отныне обеспечить здоровье зубов вашего лучшего собаки в мире совсем несложно: жевательные палочки Club 4 Paws Dental Sticks можно приобрести в зоомагазинах и онлайн-магазинах.

Стоимость такого полезного удовольствия меньше, чем чашка любимого кофе, потому что мы убеждены: каждый рачительный хозяин должен иметь возможность позаботиться о своем "хвостике" лучшим образом.

И широкий выбор кормов и снеков КЛУБ 4 ЛАПЫ - это возможность с помощью качественного питания проявить заботу премиум-класса о вашем верном четырёхлапом друге. Ведь он у вас особенный и, бесспорно, заслуживает этого - мы уверены!

Бренд КЛУБ 4 ЛАПЫ: почему именно мы?

Мы видим свои миссию не только в том, чтобы создавать питание премиум-класса для наших с вами любимцев - мы хотим, чтобы культура ухода за домашними любимцами росла, и создание полезных лакомств КЛУБ 4 ЛАПЫ Dental - один из многих шагов в этом направлении.

Множество нужной информации заботливые хозяева найдут на нашей образовательной платформе Объединенные любовью, чтобы каждый день, встречаясь взглядом со своим здоровым, послушным и довольным любимцем понимать - вот оно, полное счастье...