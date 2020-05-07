СМИ назвали транспортный комитет Кисиля одним из самых неэффективных в Раде

Одна из ключевых отраслей экономики Украины - транспорт и инфраструктура - не реформируется из-за отсутствия нужной законодательной поддержки, поскольку комитет Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры - один из наименее эффективных в парламенте.

Об этом написало интернет-издание "Дело".

По данным журналистов, за 9 месяцев каденции через комитет прошел едва ли с десяток законопроектов, большинство из которых продолжают пылиться в его стенах и не выносятся в сессионный зал. "Из-за этого план Мининфраструктуры по реформированию отрасли остается эфемерной амбицией и при отсутствии решительных изменений в комитете вряд ли будет воплощен в жизнь хотя бы на 30%", - говорится в материале.

В частности, отмечается, что около 80% ожиданий и планов как министерства, так и частного сектора в железнодорожной отрасли выстроено вокруг нового закона о железнодорожном транспорте. Он не рассматривался на комитете за 9 месяцев ни разу, последняя стадия, которую прошли 2 законопроекта о реформе отрасли в Раде - "передано на ознакомление в комитет" в сентябре 2019 года. Последние комментарии в январе текущего года прислал комитет по европейской интеграции.

Похожая история - с законопроектом о внутреннем водном транспорте. Различные варианты его вносились еще предыдущим составом комитета. "Слуги народа" разработали свой документ, учтя все наработки своих предшественников и в принципе министерство как будто готово его поддержать. Но комитет все время откладывал документ. "Результат такой вялой активности – полное непринятие предложенного на рассмотрение законопроекта №1182-1-д "О внутреннем водном транспорте" со стороны бизнеса. В частности, в конце апреля Американская торговая палата опубликовала разгромное заявление, в котором потребовала в кратчайшие сроки переработать документ с привлечением экспертов от бизнеса и учетом их предложений. Также известно, что внесенный документ полностью не устраивает отечественные аграрные компании", - отмечается в тексте.

Последний скандал вокруг "обращения" Николая Тищенко к компании "Нибулон" лишь разогрел страсти вокруг документа, добавило издание.

Для рассмотрения других важных законопроектов комитет "дождался" отставки Алексея Гончарука с поста премьера, когда были отозваны законопроекты о мультимодальных перевозках, о почтовой связи, о Нацкомиссии, которая осуществляет регулирование на транспорте, а также важные изменения в закон "О дорожном движении". Все их министр Владислав Криклий должен будет перевнести эти документы на Кабмин, а затем - в Раду, это еще минимум 3-6 месяцев потерянного времени, говорится в статье.

Причиной медлительности и избирательного подхода к рассмотрению каких бы то ни было инициатив транспортным комитетом Рады наблюдатели считают низкий уровень компетенции ключевых членов. По словам одного из источников в окружении главы комитета Юрия Киселя, тот предпочитает вообще не принимать к рассмотрению законопроект, чем продемонстрировать неспособность в нем разобраться. Кроме того, у некоторых членов комитета прослеживается желание максимально коммерциализировать законопроектную деятельность, написало издание "Дело".

Косвенным подтверждением коммерческой ориентации руководства комитета является участие сразу нескольких его членов в скандальном "криворожгейте". Голоса главы комитета Юрия Киселя и главы подкомитета по дорожному строительству Юрия Корявченкова звучат на пленках, опубликованных осенью 2019 года нардепом Антоном Поляковым. Кисель тогда подтвердил автентичность записей. В криворожском ресторане "Околица" они вместе с другими "слугами народа" и руководством местной полиции обсуждали распределение бизнес интересов в городе, напомнило издание.