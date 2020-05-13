Региональные украинские больницы получат необходимую бытовую технику от ведущего игрока рынка

Позиция

Сегодня, как никогда, медикам необходима поддержка общества – они на передовой в борьбе с угрозой вируса COVID-19. И приятно осозновать, что к благотворительным инициативам, направленным на преодоление пандемии, присоединяется крупный и малый бизнес.

Так, с новой инициативой масштабного проекта выступил лидер украинского ритейла бытовой техники, компания Eldorado. Программа реализуется в сотрудничестве с Обществом Красного Креста Украины.

Про суть проекта нам рассказала Генеральный директор Eldorado Витинская Вера Владимировна.

Давайте начнем с главного – в чем именно состоит программа вашей помощи обществу в борьбе с коронавирусом?

Суть нашей программы поддержки состоит в том, что компания Eldorado передает сто комплектов бытовой техники региональным отделениям опорных больниц, обеспечивающих лечение пациентам с короновирусом COVID19. В каждый комплект, помимо прочего, входят холодильник, стиральная машина, микроволновая печь, чайник, ноутбук.

Чем обусловлен подобный выбор?

Основной удар сейчас принимают на себя медицинские заведения, на которые возложили обязательства выступить опорными пунктами в реализации программы по борьбе с коронавирусом. И мы уверены, что сегодняшняя задача социально ответственного и активного бизнеса – поддержать медиков всеми доступными способами.

Компания Eldorado как лидер украинского ритейла, естественно, решила принять участие в борьбе с пандемией. И чем мы можем быть максимально полезны в сложившихся обстоятельствах? Тем, в чем имеем более чем 20-летний опыт, наработанные технологии и экспертизу – бытовая техника и домашняя электроника.

Количество пациентов лечебных заведений, к сожалению, пока продолжает расти. И всем этим людям необходимо обеспечивать приемлемые бытовые условия для скорейшего выздоровления. И это я уже не говорю о самих медиках, которые, бывает, сутками вынуждены не выходить за пределы своего отделения. Учитывая сложную ситуацию с оборудованием медицинских учреждений, мы приняли решения помочь именно тем, что знаем лучше всего.

Какова мотивация вашей компании в оказании помощи больницам?

Это не единственная благотворительная акция, в которой принимает участие компания Eldorado. Мы поддерживаем многие социально значимые инициативы, поскольку прекрасно понимаем свою ответственность перед украинским обществом.

Здоровье нации и будущее нашей страны – приоритет в политике нашей компании. Мы благодарны украинским медикам за их самоотверженный труд и риски, которые они берут на себя в это непростое время. Мы также благодарны каждому клиенту, который пришел к нам в магазин за покупкой – это мотивирует и обязывает удерживать лидерские позиции, совершенствоваться и развиваться. Пришло время сказать спасибо, и данная программа – способ выразить нашу признательность.

Каким именно клиникам вы планируете оказать помощь и как будет осуществляться передача техники?

В реализации этого проекта нам помогает Красный Крест Украины. Мы отобрали сто региональных больниц, ставшие сейчас опорными пунктами для диагностики и лечения пациентов с симптомами коронавируса. Мы приняли решение распределить нашу помощь по возможности равномерно среди всех регионов. В этот список вошли именно региональные больницы, поскольку, в отличии от центральных, где бытовые условия как правило, на порядок выше, они обычно не находятся в фокусе внимания благотворительных организаций и волонтеров из-за удаленности. Именно областные и региональные больницы зачастую не имеют самого необходимого.

Представители уже начали передачу техники клиникам в регионах, с доставкой нам активно помогает Общество Красного Креста Украины. На сегодняшний день уже 15 больниц получили такой комплект подарков от Eldorado. Мы рассчитываем, что до конца мая 2020 года доставка всех ста комплектов будет завершена.