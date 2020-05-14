Зачем нужна чистка MacBook от пыли с заменой термопасты?

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Часто случается так, что ноутбук Apple начинает перегреваться, шуметь и зависать. Если перед этим вы не заливали лэптоп жидкостью, не ставили несовместимые запчасти или иным образом не вносили изменения в оригинальную конструкцию — то причина в сильном загрязнении ноутбука пылью и мусором. Чтобы исправить положение — требуется чистка Макбук от пыли и замена старой термопасты под радиаторами охлаждения. В данной статье мы разберемся в том, чем опасно скопление грязи в ноутбуке, а также как происходит чистка в условиях профессионального сервиса.

Симптомы загрязнения MacBook

Давайте начнем с симптомов неисправности, или как понять, что Макбук требует чистки? Рассмотрим наиболее очевидные признаки.

1. Перегревание MacBook

В процессе работы на ноутбуке, вы можете заметить как его корпус ощутимо нагревается, может стать даже горячим.

2. Сильный шум

Когда внутри скапливается пыль и мелкий мусор, система охлаждения лэптопа перестает справляться со своей задачей. Пыль покрывает поверхность деталей толстым слоем, мешая эффективному охлаждению. В результате кулер ноутбука начинает работать на высоких оборотах, что приводит к повышенному шуму, гудению и вибрациям.

3. Зависание, перезагрузки

Вы можете заметить, что Макбук начинает зависать, тормозить или даже перезагружаться. Это также свидетельствует о сильном перегреве системы и как следствие — нарушении нормальных рабочих процессов.

Привычки владельца и состояние ноутбука

Специалисты сервисного центра BashMac поделились некоторыми профессиональными секретами. Вам будет интересно узнать о разных типах загрязнения ноутбука, в зависимости от привычек владельца или условий его эксплуатации.

Например, если вы часто курите за ноутбуком — на поверхности деталей может образоваться желтый налет.

Следы от табачного дыма на деталях ноутбука (наблюдается у заядлых курильщиков).

Если любите парить вейп — внутри может обнаружиться влажная пленка.

Пары жидкости для вейпа (конденсат) оседает внутри корпуса Mac.

Владельцев домашних животных можно узнать по скопившейся внутри шерсти.

Шерсть и пух животных на радиаторных решетках, деталях лэптопа и его кулере.

С высокой вероятностью можно сказать, что у вас дома ремонт, или же вы часто работаете в условиях стройки. Внутри — строительная пыль, крошки и абразивы.

Известь, остатки строительных смесей и другие мелкие частицы на плате и вентиляторе.

И напоследок, даже при аккуратном использовании — через несколько лет термопаста на чипах высыхает и нуждается в замене. Также часто встречаются случаи, когда пасты изначально недостаточно, или она нанесена неправильно. К сожалению, такое возможно даже на заводах Apple.

Качественная чистка MacBook в мастерской

Теперь, когда мы разобрались в основных симптомах, давайте перейдем к практике. Мы опишем процесс чистки Макбук от пыли с заменой термопасты в сервисном центре Apple BashMac в Киеве.

Этап 1. Разборка ноутбука

Мастер разбирает Макбук, для этого снимает нижнюю крышку лэптопа, отключает батарею, снимает кулер, радиатор охлаждения, материнскую плату.

Этап 2. Удаление пыли

С помощью мягкой кисти, портативного пылесоса и компрессора — пыль и мусор удаляются с поверхности деталей и клавиатуры.

Этап 3. Нанесение свежей термопасты

С поверхности чипов и радиаторов удаляется слой старой, затвердевшей термопасты. После этого аккуратно наносится новый свежий слой. В нашем сервисе мы используем лучшую на рынке, профессиональную термопасту MX-4.

Этап 4. Обратная сборка и тестирование

После очистки, Макбук собирается в обратной последовательности. А по завершению сборки — тестируется его нормальная работоспособность и соответствие стандартной рабочей температуре.

Где и когда заказать профилактическую очистку Макбук в Киеве?

В этой статье мы рассказали о процессе очистки MacBook с заменой термопасты. Напоминаем, что даже если не наблюдаются симптомы перегрева ноутбука — профилактическую чистку рекомендовано проводить с периодичностью раз в 1-2 года. Особенно это касается новых моделей MacBook, в которых пыль быстро проникает под мембраны кнопок, в результате чего клавиатура перестает нормально работать, залипает, двоятся символы. Необходимо понимать, что даже продувка сжатым воздухом, по официальным рекомендациям Apple — не решит проблему.

Удалить грязь из лэптопа в домашних условиях — достаточно сложно. Необходимо обладать специальным инструментом и опытом его использования. Лучшее решение — это обратиться в хороший сервис по ремонту техники Apple. Киевляне всегда могут посетить сервисный центр Apple BashMac, где услуги чистки Mac предоставляются на самом высоком уровне, быстро и недорого.

Желаем, чтобы ваша техника работала долго и надежно (а для этого не забывайте периодически обслуживать ее)!