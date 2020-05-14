"Мост Кличко" опять устал – треснуло новое стекло

В прошлом году мост из-за повреждений стеклянных элементов закрывали на ремонт

Велосипедно-пешеходный мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов в Киеве снова получил повреждения.

Как видно на фотографии, размещенной на фейсбук-странице "Киев Оперативный", на мосту снова треснули стеклянные панели, поврежденный участок перекрыт лентами с предупреждающей надписью.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко был автором идеи строительства моста и активно рекламировал этот проект. Особенностью моста является наличие стеклянных панелей, установленных в качестве перекрытия вдоль основной пешеходной дорожки.

В прошлом году как эти панели, так и боковые стекла неоднократно повреждались. Мост закрывали на ремонт.

Как ранее сообщал Фокус: