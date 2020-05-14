"Мост Кличко" опять устал – треснуло новое стекло
2020-05-14 12:03:43
В прошлом году мост из-за повреждений стеклянных элементов закрывали на ремонт
Велосипедно-пешеходный мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов в Киеве снова получил повреждения.
Как видно на фотографии, размещенной на фейсбук-странице "Киев Оперативный", на мосту снова треснули стеклянные панели, поврежденный участок перекрыт лентами с предупреждающей надписью.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко был автором идеи строительства моста и активно рекламировал этот проект. Особенностью моста является наличие стеклянных панелей, установленных в качестве перекрытия вдоль основной пешеходной дорожки.
В прошлом году как эти панели, так и боковые стекла неоднократно повреждались. Мост закрывали на ремонт.
Как ранее сообщал Фокус:
- Новый пешеходно-велосипедный мост соединил два туристических маршрута – парк "Владимирская горка" и парк "Крещатый" и предназначен исключительно для пешеходов и велосипедистов.
- ЮНЕСКО вступало против строительство моста, но городские власти уверяли, что его возведение полностью соответствуют действующему законодательству.